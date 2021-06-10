易綱：內地全年CPI升幅或低於2%　堅持正常貨幣政策

人民銀行行長易綱在第十三屆陸家嘴論壇上表示，儘管受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，但如果從去年和今年兩年平均來看，預測內地GDP增速將接近於潛在增長率水平。

他指出，在從高速增長轉向高質量發展的過程中，內地經濟總量基數愈來愈大，同時受勞動生產率增速下降和人口結構變化等影響，潛在經濟增長率也會有一定減緩。人口結構變化也會對經濟供給和需求兩側產生影響，在人口老齡化趨勢下，以資本和勞動投入來拉動經濟的增長模式難以為繼，未來可持續增長主要靠提高全要素生產率，並通過一系列改革措施釋放經濟增長潛力。

綜合各方面的因素，易綱判斷內地今年的CPI的走勢前低後高，預測全年的CPI的平均漲幅將在2%以下。他指出，近期全球原油等大宗商品價格上漲較快，今年全球通脹水平短期上升已成事實，但對通脹是否能長期持續下去存在巨大分歧。然而，人口老齡化會導致居民預防性儲蓄上升、消費傾向下降，由此對通脹產生抑製作用。

他續稱，對於來自各方面的通脹和通縮的壓力均不可掉以輕心，考慮到內地經濟運行在合理區間、在潛在的產出水平附近，物價走勢整體可控，貨幣政策要與新發展階段相適應，堅持穩字當頭，堅持實施正常的貨幣政策。

他指出，目前內地利率水平雖然較主要發達經濟體高一些，但在發展中國家和新興經濟體中仍相對較低，總體保持在適宜的水平，有利於各市場的穩定健康發展。要繼續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率改革潛力。繼續完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

繼續運用結構性貨幣政策工具，發揮部門政策合力，引導銀行在商業可持續的前提下，加大首貸、信用貸支持力度，鼓勵銀行與企業按照商業可持續的原則，加強貸款風險防範，深入開展中小微企業金融服務能力提升工程，強化金融科技手段的應用，推廣隨貸隨還模式，促進商業銀行加快形成敢貸、願貸、能貸、會貸的長效機制。

下一步，人民銀行將一如既往地支持上海國際金融中心建設工作。支持上海強化全球金融資源配置功能，打造促進雙循環的綠色金融樞紐，推動長三角一體化高質量發展，助力上海成為新發展格局下聯通國際市場和國內市場的重要樞紐和橋樑。