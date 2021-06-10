滙豐調查：疫情下過半人減少外遊開支　投資取態更積極

新冠肺炎疫情影響人們在理財方面的行為模式，根據滙豐一項調查，疫情下市民外遊受到限制，51%受訪者在2020年減少旅行開支，平均每人節省10,000港元，其中大部分存放於銀行戶口，或轉用於投資。

據滙豐最新的研究顯示，疫情期間，其客戶傾向投資股票及購買保險，反映他們希望增加風險資產回報，以及在財務上積極應對不確定性。客戶於2020年在香港股票交易的總數上升84%。面對前景不明朗，客戶在家居、人壽(不包括年金計劃)及醫療保險的投保金額分別上升110%、9%及22%。

另外，疫情持續帶動消費者轉移到網上消費。滙豐客戶去年以信用卡在網上購物次數的增幅為24%。因應各項社交距離措施，市民留在家中的時間增加，家庭用品的網上消費按年大幅上升60%。基於外出用膳的限制，不少人重拾在家煮食的樂趣，食品雜貨的網上消費亦增加61%。

隨着外出時間減少，滙豐客戶更着重家庭娛樂，願意花費於數碼產品，電子/網上遊戲及其他網上串流服務的消費增加63%。經濟放緩似乎未有影響千禧一代客戶(18至30歲)的消費能力，他們去年在網上購物的次數有30%增幅，總消費亦增加20%，預期他們的購買力在疫情過後仍然會保持充裕。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，消費者習慣有所改變，零售商及金融服務機構亦必需隨之調整營運模式。滙豐在發展多年的數碼基礎上，加快推出更觸手可及的銀行服務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗主管翁嬋嬌指出，該行將繼續研究使用不同渠道，如直播投票、即時聊天，或者以流動應用程式了解客戶行為及意見等，並以人工智能及機器學習科技加以分析，從而為客戶提供貼合所需的服務。