【高盛推介】美團急彈重上300元　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團自上周二(1日)起連跌6日，累計跌逾超過6%，當中周三(9日)跌約1.3%。周四(10日)早段則高開約0.7%後升幅擴大並重上300港元關口，高見305.2元。

有報道引述消息，指美團申請註冊「美團無人機配送管理系統」商標，國際分類為科學儀器。另一報道指，美團自今年3月起，在微信端測試「美團小店」的小程序，通過微信小商店搭建自營電商平台，來進行直播和賣貨等活動。

觀察個股輪證資金流向，可見周三認購證獲資金轉向流入，有約370萬元。牛熊證方面，則見牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約130萬元，並較集中在280至285元間，及265至275元收回區域的產品。而周三流入熊證的資金則較集中在335至340元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見近期北水沽出美團，過去4個交易日皆錄得資金淨賣出，合共約27.8億元。

美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、高槓桿。

美團購證21602，行使價345.2元，2021年9月17日到期，實際槓桿6.5倍，輕微價外。

美團牛證68017，收回價285元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

美團沽證11744，行使價283.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、高槓桿。

美團沽證14761，行使價264.8元，2021年10月21日到期，實際槓桿5.0倍，價外、低街貨。

美團熊證63455，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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