易會滿：無收緊或放鬆新股發行　對企業上市地持開放態度

中國證監會主席易會滿表示，首次公開招股(IPO)發行既沒有收緊，也沒有放鬆。年內有156家公司進行IPO，實現常態化發展，增速還不慢。

對於市場存在的IPO收緊的感覺，易認為可能有幾個方面的因素，一是落實新證券法的要求，對中介機構的責任壓得更實了；二是加強股東信息披露監管，明確穿透核查等相關要求；三是按照實質重於形式的原則，完善科創屬性評價體系，強化了綜合研判。這些為全市場穩步推進註冊制改革創造條件，也是處理好註冊制改革與提高上市公司質量關係的應有之義，同時也有利於防止資本無序擴張、維護公開公平公正的發行秩序。

他指出，當局對企業選擇上市地持開放態度，選擇合適的上市地是企業的自主選擇。部分企業願意到境外上市，部分境外上市企業則願意回歸，有來有去是一種正常現象，當局總體都持支持態度。並將切實處理好開放與安全的關係，而企業赴境外上市的前提，是要符合境內相關法律法規和監管要求。

此外，他認為科創板改革整體效果良好，符合預期。中證監將繼續發揮好科創板改革先行先試的示範引領作用，豐富股債融資工具和金融期貨品種，支持行業機構在上海落戶展業，進一步完善便利境外投資者投資中國資本市場的制度機制，加快建設更高水平的資本市場法治誠信示範區，為上海「5個中心」建設和實現高質量發展貢獻更大力量。

他又稱，由於多方面原因，一些大宗商品國際貿易的定價基準，還主要依賴於國際現貨指數和場外市場報價。因此他呼籲相關國際機構建立更加嚴謹科學的指數編制機制，提高報價的透明度和約束力，共同提高大宗商品價格發現的效率，以更好維護全球產業鏈供應鏈的穩定和安全。