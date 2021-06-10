許繹彬：提防十個牛皮九個淡　物管股可留意

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全球主要股票市場，在「六絕月」成交變得異常淡靜，一向強勢的美股在這星期亦出現成交萎縮的情況，走勢亦沒有較早前的銳利。內地A股方面，滬深兩市的成交亦出現持續縮減，萬億成交近日似乎久未聞矣，周三(9日)兩市合共縮減至8,800多億元人民幣；A股成交相繼萎縮，香港市場的成交亦未能獨善其身。受制於國內市場成交銳減，北水灌溉力度欠奉，更經常出現「淨流出」的現象，周三成交金額更出現不足1,200億港元的局面，乃近期罕見。

他亦指出，個別板塊除資源類(特別是石油股)受惠國際資源類別格價顯著上揚，而有明顯的升勢外，其他板塊走勢猶如「點穴」，就算有異動，亦是「曇花一現」，投資者若上午沒有「食胡」，下午便「打回原形」。他認為，類似情況無獨有偶，帶動全球股市反覆上揚的美國市場，道指在逼近35,000點時，走勢呈現「舉步為艱」，個別股份的走向跟港股市場相比亦有異曲同工的感覺，而港股更因國內市場收水，而出現內外夾擊，暫根本未有走勢可言。許擔心港股會出現「十個牛皮九個淡」的情況，單從圖表來看，20天及50天線出現重疊，約在28,710點，若成交情況仍未有改善，恐防會慢慢「陰乾」至28,000至28,200點的水平，投資者必須留意。

他亦憂慮，若未來美國及國內兩市的成交或走向仍未有突破，情況持續一直拖延至8月，港股正式調升印花稅，屆時成交可能會出現進一步萎縮，或在8月股市走向或成交終於出現突破，但由於已開始調升印花稅，投資者恐怕會選擇低成本的交易市場進行投資。