【瑞通推介】恒指再挑戰兩萬九　較多資金即市開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者關注美國通脹數據和歐洲央行議息會議，道指隔晚收報34,447點，跌152點或0.4%。

恒指周三(9日)收報28,742點，跌38點或0.1%，連跌6個交易日，是逾年半以來最長跌浪，大市成交亦見縮減。恒指周四(10日)早段段曾回升逾200點，重上28,950點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾970萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,000萬元，反映投資者續預期大市連跌多日後會見反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

據報小米集團正與相關IP供應商進行授權談判，開始招募團隊做手機晶片。另小米黃大仙中心授權店正式營業。小米周三收跌1.6%，報27.9元，由上周五(4日)高見的30.45元，回落近8.4%。周四早段反彈2%，高見28.55元。技術上，周三、周四兩日小米股價於20天線(28元)見支持，向上阻力觀察10天線(約28.9元)。周三有約8.5億元北水淨沽出小米，是最多北水淨流出港股。輪證資金流方面，分別有逾2,900萬元以及近20萬元淨流出其好倉和淡倉。

美國成品油庫存大增，紐約期油由兩年半高位回落，隔晚跌穿70美元關口。中國海洋石油周三收漲近3%，以近全日高位9.02元收市，股份3連升，累漲5.9%。周四早段跌逾1%，回試8.9元水平。周三有約2.6億元北水淨買入中海油。另外，近270萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

舜宇光學公布5月手機鏡頭出貨量9,941萬件，按年升2%，按月跌19.7%，主要是因為受海外疫情及國內智能手機市場需求放緩影響。股份周三收升0.8%於194.1元，周四早段跌3%，跌穿190元關。周三有逾60萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

蒙牛乳業是周三表現最好藍籌，收升4.9%於46.25元，一舉收復多條移動平均線。有同業料未來兩年奶粉需求量急跌，乳業股周三走勢兩極。周四早段蒙牛先跌後升，曾跌至45.55元，其後倒升，一度高見47.2元。周三有逾10萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

阿里健康錄3連跌，周三曾低見17.62元，收市仍挫2.5%，報18.08元，是表現最差藍籌。股份自4月下旬反覆向下調整，受制於下移中的10天線，14日RSI處超賣水平。股份周四早段跌勢未止，徘徊在18元以下。周三有逾100萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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