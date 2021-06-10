郭樹清：中小微企不良貸款比例料上升

中國銀保監會主席郭樹清在第十三屆陸家嘴論壇上稱，現階段最突出的一項任務是進一步加大直接融資比重。去年新增社會融資規模中，債券和股票融資佔比已達37%左右，可以有更大的發展空間，特別是債券市場仍有很大潛力。

他表示，為受疫情影響的中小微企業貸款本息實施延期，料將有一定比例最終劣變為不良。部分地方房地產泡沫化金融化傾向嚴重，相當數量的政府融資平台償債壓力很大，一些大中型企業債務違約比例上升，加劇銀行機構的信用風險。部分中小金融機構面臨更嚴峻的形勢，必須督促銀行機構做實資產分類，加大撥備計提力度，確保能夠更快更多地處置不良資產。

郭進一步指出，嚴密防範影子銀行死灰復燃。經整治後，內地影子銀行規模已較歷史高峰壓降20萬億元人民幣，但存量規模仍較大，稍有不慎就極易反彈，要防止金融機構再次通過交叉性金融產品無序加槓桿，對各種「類信貸」新花樣必須遏制在初期階段，要認真落實資管新規，確保存量資管產品整治任務順利完成。

他指，會堅決整治各類非法公開發行證券行為，一旦發現「假私募、真公募」應依法予以嚴懲，並按欺詐發行、財務造假或虛假披露追究發行人等相關方的法律責任；共提醒要時刻警惕各種變換花樣的「龐氏騙局」；更加警告那些炒作外匯、黃金及其他商品期貨的人很難有機會發家致富，正像押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價一樣。