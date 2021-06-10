【高盛推介】憧憬奪Apple訂單 比亞迪輪證攻略
2021年06月10日 11:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份在周二(8日)突破200港元關口收市後，周三(9日)微跌約1%。周四(10日)早段低開不足0.1%後發力急彈，高見214.6元，突破3個月高位，跑贏大市。
除了比亞迪早前公布最新數據，上月汽車產量共計49,018輛，按年增加52.4%。上月汽車銷量共計46,295輛，增加45.5%。中國乘聯會日前亦表示，中國5月新能源車零售銷量大增177%。乘聯會並將今年新能源乘用車預測銷量調高至240萬輛。此外，早前有報道稱，蘋果公司(Apple Inc.)正就其計劃中電動汽車項目，與內地動力電池供應商比亞迪初步接洽，市場憧憬將奪Apple汽車訂單。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於周三皆獲資金轉向沽出，但過去5個交易日計，則分別共錄得約350萬及930萬元資金流入。
牛熊證方面，則見牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約610萬元，並集中在170至180元收回區域的產品。而周三流入熊證的資金則集中在220至225元收回區域的產品。
比亞迪購證20034，行使價234.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.5倍，行使價200至250元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
比亞迪牛證68379，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，高槓桿貼牛。
比亞迪沽證20218，行使價149.9元，2021年9月21日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。
比亞迪熊證50216，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
比亞迪熊證57069，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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