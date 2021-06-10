潘功勝：人幣雙向波動成常態　擴大居民境外資產配置空間

人民銀行副行長潘功勝在第十三屆陸家嘴論壇上稱，人民幣匯率雙向波動，外匯市場運行平穩，人民幣匯率的影響因素複雜，雙向波動將成為常態。將以人民幣國際化和金融市場雙向開放為重點，積極支持上海建設人民幣金融資產配置和風險管理中心。

他又稱，將通過金融市場基礎設施互聯互通(滬港通、深港通及債券通等)，擴大合格境內機構投資者(QDII)規模，完善QDII管理機制，在開放地區推出「跨境理財通」業務試點等多種渠道，擴大中國居民的境外資產配置空間。

潘表示，將在上海臨港新片區、粵港澳大灣區及海南自貿港開展外匯管理高水平開放試點；預期未來幾個月中國外匯市場上的季節性購匯需求比較集中，降低企業匯率風險，需要企業、銀行及監管部門共同努力。

他稱，提高開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控能力，完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」管理框架，健全「反洗錢、反恐怖融資、反逃稅」審查機制，維護外匯市場穩定和健康運行。

他指出，外匯儲備積極踐行綠色投資理念，2007年以來已把ESG(環境、社會、治理)因素納入外匯儲備經營管理流程；未來，在安全、流動、保值增值的基礎上，外儲將把可持續投資作為長期目標，堅定不移支持全球綠色低碳發展，為推進全球氣候治理、構建人與自然生命共同體而努力。