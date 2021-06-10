調查：逾三成港人疫下憂財務狀況　關注健康添保險需求

瑞士再保險公布新冠肺炎疫情消費者調查結果，亞太區市場中，有超過25%的受訪者對財務前景感到焦慮和不堪重負，當中香港受訪者佔比約32%。隨着民眾對於健康的關注提升，去年該公司亞太區健康保險的保費增長仍錄雙位數的增長。

瑞士再保險對亞太區市場調查涵蓋12個市場的7,000名受訪者，以了解疫情如何影響消費者行為、對保險業的影響等。調查指出，約25%受訪者將心理健康列為現今最關心的健康問題，並且愈來愈注重管理身體健康，香港人則在此項目佔比約66%。

調查又顯示，購買保險方式上，半數亞太區受訪者指有興趣於未來通過保險公司的網站和應用程式買保險。80%亞太區受訪者表示價格是購買保險的最重要決定因素，相對2020年該佔比僅5%大幅提升。對於香港人來說，79%也認為在選擇保險公司時價格是一個重要的推動因素，與亞太區的水平相若；其次是額外的嶄新或獨特保障及是否能夠在網上處理，分別佔約62%及61%。

疫情更促使受訪者更加注意保單的保障範圍。亞太區33%受訪者將承保範圍視為最重要的保險要素，這對內地、香港和馬來西亞的消費者尤其重要。此外，客戶現在選擇保險產品時，會視以數碼方式處理交易和索償或支付賠償的速度為基本要求。

瑞士再保險亞洲再保險業務行政總裁赫博山表示，儘管亞太區疫苗接種計劃已經開始，惟當地消費者的財務焦慮程度仍然高企，與去年疫情高峰期的調查結果一樣，反映疫下消費者的保險保障不足，以及對健康日益關注，使泰國、新加坡和中國等多個市場的健康保險費錄得強勁增長。

瑞再研究院保險市場分析部負責人范婉兒指出，消費者對健康和死亡風險的日益關注，故健康和風險保險於疫情導致經濟衰退下仍錄得強勁增長，去年亞太區健康保險的保費增長10.5%，維持雙位數的增幅。惟疫情同時令保險客戶更注重價格，79%的香港人在選擇保險公司時，認為價格是一個重要的推動因素。

該公司指出，自新冠疫情爆發以來，通過數碼方式進行健康管理和購買保險的接受程度顯著上升，這情況在亞洲新興市場尤甚。該公司預計，亞太區以數碼方式購買保險的趨勢將持續上升，並認為保險業將需要繼續在整個保險價值鏈中推行數碼化，以保持與客戶的相關性和聯繫。