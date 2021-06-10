華爾街「網紅股」兩周流入99億元抗沽空　對沖基金收手

美國最大論壇Reddit的「下注華爾街」社群上，備受網民吹捧的全球最大影院連鎖公司AMC、醫療保險公司Clover Health及視像遊戲零售商GameStop股價近來爆升，追蹤散戶資金流動的Vanda Research表示，散戶在過去兩周內投入「網紅股」的資金高達12.7億美元(約99.06億港元)，比流入任何單一板塊或行業的資金都還要多，甚至超越流入標普科技股的資金規模。

Vanda Research稱，對於長期以來一直在大舉沽空的對沖基金界而言，絕對相當討厭「網紅股」，這也是「網紅股」與眾不同之處。目前散戶參與度較高的產業，包括遊戲股等，但對於電動車、太空以及虛擬貨幣的興趣正在消退。

「網紅股」股價飆升，顯示網民作為狙擊大型對沖基金沽空行為的大獲全勝，不過，對沖基金的淡倉部署似乎正在變得更為理智。根據巴克萊的數據，美國股市中非常成熟的挾淡倉目標數量，自冬季以來已急劇減少，看跌押注相當於公司股票至少30%的公司數量，已由43家減少至18家。以美元計的跌幅更為顯著，驟減80%至50億美元。

富國銀行策略師Chris Harvey在與對沖基金客戶交談時指出，愈來愈擔心會在散戶驅動的小股票漲勢中被挾淡倉，部分投資者已將沽空帳簿轉向交易所交易基金和大公司，部分更已收手離場，因為以目前形勢而言，並不是一場值得對抗的局面。