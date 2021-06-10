何文田VAU Residence首批單位　入場費499.8萬起

市區新盤魚貫登場。萬科香港執行董事周銘禧表示，公司負責發展的何文田VAU Residence，首張價單推出50伙，實用面積由209至388方呎，折實售價由499.8萬元起，最高售價917.4萬元，折實呎價介乎23,175至26,408元，首批折實平均呎價24,519元。項目是次特別引入疫苗現金回贈優惠，金額為2.8萬元。

資料顯示，同區對上一個開價新盤Prince Central，於今年3月公布首張價單推出50伙，均為開放式及一房間隔，實用面積251至345方呎，折實售價694.7萬元起，首批折實平均呎價29,688元。

周形容，今次項目的售價為何文田豪宅區的起動價，又指首張50伙單位的價單中，有1伙售價在500萬元下，800萬元以下的則有44伙，故相信大部分單位都可享受按揭優惠。他又指今次售價已參考同區一手和二手樓價，惟不排除稍後有提價空間。

至於接種疫苗置業優惠方面，周指首批價單所有單位都適用於有關優惠，只要買家出示已完成接種兩劑疫苗的證明，預計現金回贈最多涉款約140萬元。