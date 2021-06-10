金發局：為香港制訂專門的網絡安全路線圖

香港金融發展局發表《香港金融服務業的網絡安全策略》報告，即使香港在最近數年已成為區內網絡攻擊的主要目標，香港各金融機構對網絡安全的準備差别很大。金發局主席李律仁表示，為保持國際金融中心的地位，香港需要構建一個全面且靈活的網絡安全框架，為企業、投資者和公眾提供一個安全的市場環境。

他指，新冠肺炎疫情不僅加快各類科技的應用，同時突顯出網絡安全的重要性。隨着金融系統所面對的網絡威脅日益增加，網絡安全對國際金融中心來說比過往任何時候都更為重要。

報告引述2015年英國保險公司的估計，全球網絡攻擊每年令企業蒙受的損失高達4,000億美元。美國智庫機構的研究顯示，截至2018年，網絡罪案造成的損失已高達6,000億美元，佔全球國內生產總值的0.8%。最新數據顯示，截至2019年，全球網絡罪案造成的損失超過1萬億美元，較上一年增加超過50%。在網絡犯案容易程度增加、跨國網絡犯罪「中心」擴展，以及網絡罪犯出售所盜取資料的手法日益精密，令網絡罪案造成的損失增多。

報告建議，加強香港網絡安全框架，包括為香港制訂專門的網絡安全路線圖並配以政策重點，立法保護網絡空間，統一各項金融業的規例，促進人才發展，及透過整個業界的壓力測試及加強資料復原措施，令業界能在營運層面上應對網絡風險。