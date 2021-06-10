普徠仕︰通脹料僅屬暫時　續看好價值股

全球股市於去年上半年觸底後，一直處於反彈勢頭當中。普徠仕亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，由於市況反彈以及息率上漲，令股市的風險回報吸引力下跌，故相對地較看好債券。他預期，價值股在經濟復甦周期中會跑贏，下半年漲勢仍會持續。

Poullaouec表示，中國市場目前在全球股票指數中的權重仍相對地低估，與經濟及企業市值等規模不相符，故值得押注。惟他亦提醒，中資股的回報表現分化，參考MSCI中國指數成分股的表現，有約一半在2020年錄得零回報或負回報，反映中國股票本身的表現相當分化，要小心揀選。

近日美國消費物價指數(CPI)抽升，引發市場對通脹及聯儲局「收水」的疑慮。普徠仕亞洲機會股票策略基金經理Eric Moffett認為，通脹在美國只是「暫時性的」，並指當前勞動力市場尚未完全恢復，到9月份額外失業補助減少、加上學生重回校園，釋放了家長的勞動力市場，屆時的就業表現將是關鍵。他認為，當前聯儲局尚未開始正式討論是否「收水」，市場也許過分緊張。