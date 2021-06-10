環聯：消費信貸產品查詢強勁增長　按揭升幅最大

隨着宏觀經濟改善，香港消費者的信貸需求回穩。環聯調查報告顯示，反映信貸需求的各主要消費者信貸產品的查詢宗數均錄得強勁增長，其中，按揭貸款的升幅最大，今年首季按年上升25.1%；信用卡亦按年上升8.3%；無抵押循環貸款則錄得最大按年跌幅的7%。分析認為，可能由於循環貸款的利率高於其他產品，同時港人亦減少非必要的消費。

至於實際新增貸款宗數方面，最新德去年第4季數據顯示，無抵押貸款產品的按年跌幅最為顯著，當中，信用卡貸款、無抵押循環貸款及信用卡分別下跌17.7%、15.8%及13.9%。

值得注意的是，今年首季反映消費支出和信貸需求指標的信用卡應繳款項總額按年錄得負增長，但年輕消費者的跌幅收窄較快，其中千禧世代(生於1980至1994年)的反彈最大，僅按年微跌0.8%；嬰兒潮世代(生於1946至1964年)消費者則按年下跌16.2%。環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，千禧世代較年長的一代更普遍傾向申請信貸及進行網上購物或交易，在疫情下為財務機構帶來商機。

同時，消費者繼續為無抵押信貸進行去槓桿。疫情期間，無抵押信貸的應繳款項總額連續5季錄得按年跌幅，當中嬰兒潮世代於今年首季按年減少17.9%，而千禧世代只有1.5%的跌幅。劉氏指，較年長的一代通常有較多積蓄或可支配收入，因此有更多審慎理財的辦法，故去槓桿化主要集中於嬰兒潮世代。