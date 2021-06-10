Nike用舊波鞋舖球場落戶香港

氣候變化愈趨嚴重，企業亦更着重在環境、社會及企業管治(ESG)上的投入。國際運動品牌Nike(美股:NKE)正積極開發解決方法，期望能達致「零廢棄」及循環再生，將從延長產品壽命及重新賦予使命發展，並於6月更延伸至香港實行。

Nike香港，將葵涌屋邨住宅區的一個社區籃球場改建成「石籬Grind主場」，同時啟動 Nike「Made To Play」社區項目，並與本地非牟利團體《凝動香港體育基金》合作，冀「石籬Grind主場」將成為社區的聚腳點，讓社區中的青少年「動起來」，並透過積極參與運動發掘個人潛能及建立自信，同時促進社會流動性及包容性。

「石籬Grind主場」結合了可持續性及藝術元素。球場地面以2萬對回收運動鞋製成的Nike Grind舖設。Nike Grind是由回收運動鞋、塑膠瓶及生產廢料，包括橡膠、泡沫、纖維、皮革和織物合成物等製造而成的再生材料。另邀請著名插畫家兼玩具設計師James Jarvis創造充滿色彩的球場地面。

Nike早前發表2020財政年度《影響力報告》，當中制定了新的五年目標，將專注於人類(PEOPLE)、地球(PLANET)及鼓勵下一代「動起來」(PLAY)。該公司認為，垃圾可被重新賦予使命及再生利用，從而令地球得益，而將Nike Grind拓展新的領域，把社區球場重塑成一幅巨型公共藝術畫布。