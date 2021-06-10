道期升17點 油價偏軟
2021年06月10日 16:26
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美匯指數報90.25；港匯見7.7599；離岸人民幣(CNH)報6.3866；美元兌日圓報109.55；歐元企1.2163，英鎊處1.4079。金價報1,879美元。油價偏軟，布油報72.01美元，紐油報69.74美元。道指期貨升17點。
●恒生指數全日收報28,738點，跌3點，為連跌7日。比亞迪升逾6%。https://bit.ly/2TQ0MVP
●滬綜指收升19點，寧德時代創新高。https://bit.ly/35jTBbf
●調查：去年全球個人金融資產總額增至1,950萬億。
●美國膺全球金融中心之首，中國排第3位。
●華爾街「網紅股」兩周流入99億元抗沽空，對沖基金收手。
●薩爾瓦多擬藉國內火山地熱發電開採比特幣。
●美國聯儲局或成為全球首家購買比特幣垃圾債央行。
●傳字節跳動進軍雲計算服務。
●中國經濟：
-潘功勝：人幣雙向波動成常態，擴大居民境外資產配置空間。
-郭樹清：中小微企不良貸款比例料上升。
-易會滿：無收緊或放鬆新股發行，對企業上市地持開放態度。
-易綱：內地全年CPI升幅或低於2%，堅持正常貨幣政策。
-中國通過印花稅法，現行印花稅暫行條例將廢止。
—中國5月新增貸款1.5萬億人民幣，高於預期。
●調查：逾三成港人疫下憂財務狀況，關注健康添保險需求。
●滙豐調查：疫情下過半人減少外遊開支，投資取態更積極。
●報告：減碳不力恐令港供應商損失1.6萬億出口生意。
●何文田VAU Residence首批單位，入場費499.8萬起。