和電香港：電話卡實名制耗百萬成本　冀政府補貼

他續指，公司在諮詢期間提供很多意見予政府，包括成功爭取將新電話卡的註冊寬限期由原本的120日，延長至180日，以及增加公司客戶的持卡上限等。不過，目前用戶及公司客於每間營運商的登記上限分別為10張及25張，與公司原先建議仍有距離。他又指，有關登記要求與月費卡相若，但月費卡卻沒有登記數目上限，坦言不理解為何要對於預付卡有所限制。

古表示，新要求有失公司預算，故希望政府有補貼，強調儘管開發平台需7位數字投資額，但公司預付卡每張售價僅38元，即使轉嫁予消費者，其作用也不大。他又直言，營運商會盡最大努力採擷客戶資料，但實際上難以驗證資料真偽，期望政府可釐清權責問題。

另外，旗下3香港在實名制落實前推出優惠，自周五(11日)起，推出購買10張SoSIM送3張的優惠，限量送3,300張。在9月1日前出售的智能卡，實名制期限為2023年2月23日。古星輝表示，截至3月止，SoSIM銷售量已超過30萬張，認為銷量趨勢沒有變化。