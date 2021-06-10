國際級新股！生科企Biohaven擬分拆亞太業務在港上市

香港生物科技體系愈趨成熟，吸引國際級生科企赴港上市。外媒報道指，總部位於美國的Biohaven Pharma(美股:BHVN)正考慮分拆其亞太業務BioShin在港掛牌，並已與財務顧問就此合作，最快今年成事，集資約2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。不過，該公司對此不予置評。

Biohaven Pharma成立於2013年，為一家臨床階段的生物製藥公司，主要開發神經系統疾病候選產品。部分研發與跨國製藥公司百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb Company)、阿斯利康(AstraZeneca AB)、耶魯大學等機構合作。

BioShin去年9月完成6,000萬美元(約4.68億港元)的A輪融資，由生物醫療領域的投資公司奧博資本(OrbiMed)領投，其他投資者包括跨國對沖基金金融服務公司Citade、資產管理公司Cormorant Asset Management、HBM Healthcare Investments及 Suvretta Capital Management。