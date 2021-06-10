中原地產：租金升幅創10個月最大　顯示進入復甦階段

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市租金指數CRI最新報113.26點，按月升0.87%，創6個月新高。而租金升勢擴大，按月升幅為10個月最大，並已連升3個月，累升1.96%，有迹象顯示租金進入復甦階段。相信未來租金走勢穩步向升，第3季有望重返2020年暑假高位115.47點，現時仍相差1.91%。

其餘3項主要租金指數亦同步上升，期內CRI_Mass報118.90點，按月升1.07%，創7個月新高，升幅亦為10個月最大。中小型單位指數報115.26點，為創5個月新高，按月上升0.97%，升幅為21個月最大。至於大型單位指數升0.02%至100.42點。四大整體租金指數齊升兩個月，是近33個月首次出現，上一次出現是2018年8月份，當時正值暑假租賃旺市。

至於四個主要地區租金指數亦全線上升，港島區指數升2.15%最多，報111.93點，創5個月新高，按月升幅為33個月最大。九龍區指數報104.74點，創5個月新高，按月升0.68%。新界東及新界西則分別升0.23%及1.04%，報131.74及143.02點。而連同分區指數，八大整體租金指數齊升，為相隔10個月再次出現，上一次出現是2020年7月份。