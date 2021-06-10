有線管理層未能承諾本財年不再供股

邱達昌指出，今年1月底時，公司已向幾個股東發行可換股債券，融資超過2億元，連同現有的資金大約有3億元可運用。又指出，去年政府有保就業計劃資助，涉及資金達幾千萬元，可是今年沒有，故不求公司今年有盈利，但求能夠收支平衡。

人手調整方面，他表示，去年底新聞部裁員約80至90人，現在已請回約80人，不認為公司的中國組新聞有走下坡的迹象，只是觀眾的觀點與角度問題。其他免費電視台走綜藝或年輕人路線，有線則會主力較成熟的觀眾，會有較多健康和旅遊的節目，透露開電視目前覆蓋率大約75%

邱又指出，隨着東京奧運開幕日期漸近，以及日本似乎有決心會舉辦之後，廣告客戶的情緒在最近一周才轉為樂觀。他相信在疫情之下大家都被迫留家看電視，公司將投資額約3、4千萬元，製作約1000小時奧運節目，並在7個頻道和OTT平台播放。

本身持有有線股份的投資者權益關注組召集人陳仲翔讚揚有線管理層在股東會上，坦誠和詳細地回答股東提問，在眾多上市公司之中實屬罕有。惟他對有線股價表現感到不滿，現時股價較2018和2019年供股時還要低。他冀管理層能與有實力的網絡平台合作以提振股價。