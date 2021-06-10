王品弟：香港樓價創新高指日可待

樓市交投熾熱，不少矚目新盤登場，買家趕入市優質物業，近日新盤推售一浪接一。最新焦點位於新界東，去年大圍站上蓋項目第1期柏傲莊I成為1997年後新盤「票王」，最新登場的壓軸第3期柏傲莊III日前開價，折實入場價674.8萬元，折實平均呎價近2萬元，與區內二手物業比較屬貼市價，開價相當具競爭力，更成為97後新盤票王，開售即日沽清。

另一方面，火炭站項目星凱．堤岸預料將緊接登場，獲批預售後最快6月推出應市，新盤市場又再揭開戰幔。兩大新盤皆享鐵路優勢，屯馬線提早於6月底全線通車，連貫新界東西，交通網絡更趨完善，沿綫區內購買力勢將蜂擁入市，承接看俏。

新盤究竟有多旺？從數字可見一斑，綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，本年至今(截至5月24日)新盤共售出近6,500個單位，比起去年同期約4,600多個上升約4成。當中逾億元交投更為突出，本年至今售出約50個單位，較去年同期約24個增加1.08倍。逾億元新盤交投急升，相信與今年有不少超級豪宅新盤登場有關，可見超級豪宅獲得不少具有雄厚資金的買家青睞。

二手承接亦暢旺，綜合土地註冊處資料顯示，本年至今(截至5月25日)二手住宅註冊量共錄26,110宗，涉及金額約2,191億元，金額已超越去年上半年及下半年，若以每半年計算，本年至今已創2010年下半年後的10年半新高。資金追捧磚頭，二手承接有價有市，料旺勢將延續。

近日市場紛錄破頂成交，樓價拾級而上。差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年4月份私人住宅售價指數報390.8點，按月升約0.44%，已連升4個月，為2019年7月後的21個月新高，與2019年5月的歷史高位396.9點只差1.5%。

樓市利好因素湧現，經濟有望加快復甦，加上資金充裕、息率低企，除了帶動樓價再攀升外，最新差估署4月份租金指數亦連升兩個月，報約177.7點，按月顯著回升約1.89%，可見反映實際用家取態的租務承接同樣趨旺，隨着疫苗接種持續，本港疫情逐漸緩和，近日更有零確診個案紀錄，若未來中港恢復通關，樓市勢將火上加油，不只樓價有望再創新高可謂指日可待，預計租金亦有力進一步上升。

香港置業研究部董事 王品弟