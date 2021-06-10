史上最嚴！銀行每持1美元比特幣　恐須持相等資本

外國傳媒報道，根據全球監管機構的計劃，銀行將因持有比特幣和其他虛擬貨幣資產而面臨有史以來最嚴格的資本要求。這些計劃是為了抵禦市場動盪給金融穩定帶來的威脅。

巴塞爾銀行監管委員會周四(10日)表示，由於與其相關的潛在洗錢問題、聲譽挑戰和可能引發違約的劇烈價格波動，銀行業正面臨來自虛擬貨幣資產的不斷加大的風險。

該委員會提議，對銀行的比特幣和某些其他虛擬貨幣風險敞口(即未對沖的風險)適用1,250%的風險權重。基於8%的最低資本要求，實際上這也就意味銀行可能每持有價值1美元的比特幣，就須有1美元的資本與之對應。其他風險權重如此高的資產還包括銀行對其實際風險敞口信息不足的證券化產品。

成員包括聯儲局和歐洲央行的巴塞爾銀行監管委員會在報告中指出，虛擬貨幣資產和相關服務的增長，可能會引發金融穩定隱憂並導致銀行面臨的風險加劇。加大虛擬貨幣的風險權重後，銀行所擁有的資本便足以吸收虛擬貨幣風險敞口全額，對沖所帶來的衝擊而不會使銀行儲戶和其他高級債權人蒙受損失。

該提案會在公開徵求意見後才會正式生效。巴塞爾銀行監管委員會表示，隨着市場形勢的發展，這些初步政策可能會幾經變化。有些資產，例如價值與實際資產掛鈎的虛擬貨幣，資本要求會相對較低。