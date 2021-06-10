個別新盤籌備7月登場　料推升下半年市況

受惠疫情緩和，一手樓市氣氛持續好轉，發展商乘勢籌備於下半年連環開盤搶客，有大型發展商率先預告推盤大計，個別大盤更全速籌備於7月搶閘登場，料進一步推動市況轉旺。

●天水圍Wetland Seasons Bay料本月獲批預售及盡快登場

新地代理總經理胡致遠稱，今期提供約3萬方呎商舖樓面，更加鄰近濕地公園輕鐵站，交通更便捷。項目第1期提供1,224伙，包括9至10層高的低座大樓，及10座6層高的別墅物業，整體約85%為標準戶，當中約7成為兩房或以下單位，其他為三房或以上間隔，而整體間隔開放式至四房。

雷霆又稱，集團於下半年將有眾多樓盤開售，包括元朗站The YOHO Hub第1期、北角海璇全新期數、元朗PARK YOHO最後1座第8座及何文田單幢項目。

●柏傲莊III次輪銷收逾3萬票 再創97年後新高

市場消息指，項目今次收票數量，除了再創約24年來認購登記量最高之外，亦逼近歷年新盤票王榜首紀錄。

●西貢133 PORTOFINO分層大戶2152萬元成交

換樓買家追捧現樓一手大戶。信和置業（00083）旗下西貢133 PORTOFINO，今日（6月10日）售出2座2樓B單位，實用面積1,076方呎，連車位成交價2,152萬元，呎價2萬元。

至於同系觀塘凱滙第1期亦連沽3伙，當中2座45樓H單位，實用面積717方呎，售價1,695.75萬元，呎價23,651元。

●何文田VAU Residence首批單位 入場費499.8萬起

市區新盤魚貫登場。萬科香港執行董事周銘禧表示，公司負責發展的何文田VAU Residence，首張價單推出50伙，實用面積由209至388方呎，折實售價由499.8萬元起，最高售價917.4萬元，折實呎價介乎23,175至26,408元，首批折實平均呎價24,519元。項目是次特別引入疫苗現金回贈優惠，金額為2.8萬元。

資料顯示，同區對上一個開價新盤Prince Central，於今年3月公布首張價單推出50伙，均為開放式及一房間隔，實用面積251至345方呎，折實售價694.7萬元起，首批折實平均呎價29,688元。

周形容，今次項目的售價為何文田豪宅區的起動價，又指首張50伙單位的價單中，有1伙售價在500萬元下，800萬元以下的則有44伙，故相信大部分單位都可享受按揭優惠。他又指今次售價已參考同區一手和二手樓價，惟不排除稍後有提價空間。

至於接種疫苗置業優惠方面，周指首批價單所有單位都適用於有關優惠，只要買家出示已完成接種兩劑疫苗的證明，預計現金回贈最多涉款約140萬元。

●中原：VAU Residence首批單位可望沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，何文田VAU Residence開價極具競爭力，屬何文田起動價，做價較同區二手新進屋苑有折讓，折實入場費低於500萬港元，同區未有，加上二手缺盤，尤其市區小型單位，相信VAU Residence可為樓市掀起新一輪認購潮，首批單位可望沽清，並料用家投資客各佔一半。

近日大市利好因素多，疫情受控，通關有望，形勢對樓市有利，入市氣氛做好，料本月一手成交可達2,500宗。

●美聯：VAU Residence開價較同區新盤平1成

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，何文田VAU Residence價錢相比同區一手樓盤便宜逾10%，但卻貼近同區二手物業市價，相信首推的50伙單位可以沽清，而用家和投資者比例分別為60%和40%。

在市況方面，布認為6月將有多個大型新盤發售，加上二手樓市升勢持續，覺得月內一手和二手市場將會同旺，成交宗數皆可達2,500宗，7月更望突破歷史高位。

●何文田明寓樓價逾3700萬元單位終止買賣

據一手銷售資訊網資料，佳明集團控股（01271）旗下何文田明寓，新近錄得1宗交易告吹個案。單位為3樓A室，實用面積1,310方呎，原本於2018年10月以3,715.3萬元售出，呎價28,361元，近日已列明為終止買賣合約。