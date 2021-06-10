道指早段漲218點　標指創新高

美國5月通脹近13年最勁，但就業市場續改善，美股周四(10日)早段個別發展，道指升218點，至34,665點；標指升26點，至4,245點新高；以科技股為主的納指升28點，至13,939點。

美國通脹升溫，金融服務機構Bleakley Advisory投資總監Peter Boockvar警告，1970年代式通脹將捲土重來，但聯儲局的貨幣政策「無能為力」。他質疑聯儲局是否會比華爾街預期更早結束量寬(QE)或加息，因為此舉可能會對股市和經濟造成衝擊。通脹持續上升下，他預期10年期美債孳息將於年底前升至2厘以上，將會對股市構成壓力。

視像遊戲零售商GameStop(GME)上季虧損少過預期，並宣布將由兩位亞馬遜前高層擔任行政總裁與財務總監，但同時計劃配售最多500萬股「抽水」，又披露美國證交會(SEC)已對其股票交易進行調查，股價早段挫7.58%至279.62美元。

SEC考慮修改美股市場基本交易規則，一些網紅股受壓，AMC股價跌1.95%至48.38美元；Clean Energy Fuels股價跌7.68%至12.02美元。

有報道指，美國航空商討向波音公司購買最少100架波音737 Max客機，波音股價早段漲升2.59%至254.48美元。