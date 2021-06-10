買家入市氣氛積極　上水龍豐花園放盤一天即售出

買家入市氣氛積極，多宗成交均迅速拍板，其中上水龍豐花園B座中層8室，放盤一天即獲買家洽詢承接，單位以478萬元售出，原業主持貨10年帳面獲利約1.6倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區傲翔灣畔高層C室兩房單位，實用面積約497方呎，剛獲買家斥1,275萬元承接作換樓之用，實用呎價約25,654元，原業主於2009年7月份以約725萬元購入，物業期內升值約76%。

●西半山樂信臺低層E室，實用面積約762方呎，套三房間隔，日前以1,698萬元易手，實用面積呎價約22,283元，是次為屋苑6月首宗二手買賣，目前放盤量約25個，入場費由1,780萬元起。

●堅尼地城低層B室，實用面積405方呎，兩房間隔，望市景，以800萬元易手，呎價約19,753元，新買家屬於用家，原業主於1998年4月以280萬元買入，持貨23年帳面獲利520萬元，單位升值約1.86倍。

●北角康德大廈低層3室，實用面積962方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,400萬元承接，實用呎價約14,553元，原業主於2015年3月以1,130萬元購入上址自住，持貨6年至今轉售帳面獲利270萬元。

●北角百福花園百德閣高層C室，實用面積約406方呎，一房間隔，望山景，以700萬元易手，實用呎價約17,241元，新買家為用家，原業主則於2012年4月以368萬元買入，帳面獲利332萬元離場。

●柴灣杏花邨16座中層7室，實用面積約453方呎，兩房間隔，叫價約745萬元，議價後外區客連租約以723萬元購入，實用呎價約15,960元，單位日後將作長線收租投資。

●小西灣藍灣半島3座極高層H室，實用面積565方呎，屬套三房設計，望內園景及山景，獲買家以1,000萬元買入，實用呎價約17,699元，新買家為區內客。

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九龍區

●將軍澳新都城3期3座低層F室，望園景，套三房間隔，實用面積約626方呎，以1,090萬元放盤個半月，區內換樓客睇樓兩次，即以990萬元入市，低開價100萬元，實用呎價約15,815元。

●將軍澳居屋寶明苑A座低層14室，實用面積433方呎，望園景，去年8月於未補價第二市場放盤，原開價430萬元，累減80萬元或約23%，最終獲區外白居二買家以350萬元承接，實用呎價約8,083元，全區6月至今暫錄21宗第二市場買賣，其中白居二買家佔14宗，綠表買家佔7宗。

●將軍澳君傲灣6月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價16,745元，其中2座低層B室，實用面積656方呎，套三房間隔，享內園泳池景，最新以998.8萬元成交，實用呎價約15,226元，新買家為換樓客，見區內近日交投持續加快，決定加快換樓步伐。

●馬頭角迎豐高層C室，一房間隔，實用面積約276方呎，以14,300元放租，吸引外區客洽詢，議價後減價300元，以14,000元租出，實用呎租約50.7元，新租客為退休人士，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣泓景臺8座低層A室，實用面積約477方呎，兩房間隔，最初以880萬元放售，放盤僅1天，即以868萬元沽出，實用呎價約18,197元，新買家為上車客，而原業持貨約17年，帳面獲利648萬元離場。

●長沙灣7座極高層B室，兩房間隔，實用面積約512方呎，以約960萬元放盤約1個月，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約30萬元，以約930萬元成交，實用呎價約18,164元，新買家為首置客，睇樓1次後即承接單位。

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新界區

●屯門時代廣場B座中層2室，實用面積408方呎，兩房設計，區內租客有感長遠而言租樓並不划算，見上址有裝修可即時入住，加上原業主願意減價近10萬元，遂便決定以570.8萬元承接上車，實用呎價約13,990元。

●天水圍嘉湖山莊6月份暫錄約8宗買賣，包括麗湖居10座低層F室，實用面積442方呎，兩房享內園景，近日以530萬元交吉成交，實用呎價約11,991元，新買家則為用家。

●元朗尚城8座中層C室，實用面積約756方呎，套三房連儲物室設計，微減5萬元後，以755萬元成交，實用呎價約9,987元，屋苑現時有約30個單位放售，入場費由650萬元起。

●青衣翠怡花園3座高層G室，實用面積約547方呎，三房連套房間隔，業主上月叫價約795萬元放售，獲外區客以770萬元承接，呎價約14,077元。原業主於2012年9月以約405萬元購入，轉手帳面獲利約365萬元或約90.1%。

●天水圍栢慧豪園6座頂層連天台，實用面積502方呎，兩房間隔，以708萬元成交，呎價約14,104元。撇除今年初一宗內部轉讓個案，是次成交價創屋苑兩房單位新高。原業主於2014年11月以440萬元買入，現轉手帳面獲利268萬元或61%。

●上水龍豐花園B座中層8室，實用面積336方呎，兩房間隔，叫價約483萬元，放盤一天即以478萬元獲承接，呎價約14,226元。原業主於2011年以約182萬元購入，持貨10年單位帳面獲利296萬元或約1.6倍。

●大圍名城3期盛世1座低層NA室，實用面積689方呎，三房連套房間隔，以1,232萬元易手，呎價約17,881元。原業主於2018年以1,060萬元購入，持貨3年帳面獲利172萬元或約16.2%。

●馬鞍山新港城N座低層8室，實用面積512方呎，三房間隔，以830萬元易手，呎價約16,211元。原業主於2007年以203萬元購入，持貨14年帳面獲利627萬元或約3.1倍。