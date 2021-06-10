微創醫療分拆醫療機械人上市　籌至多78億元

該公司為尚未有盈利或收入生物科技企業，主要研發創新手術機械人，旗下有3款旗艦產品，分別是腔鏡手術機械人「圖邁」、三維電子腹腔內窺鏡「蜻蜓眼」及骨科手術機械人「鴻鵠」，並均已被納入中國藥監局創新醫療器械特別審查程序(俗稱綠色通道)。

其中，「鴻鵠」的全膝關節置換術註冊臨床試驗患者入組已於2021年1月完成；「圖邁」應用於泌尿外科手術的註冊臨床試驗已於2021年5月完成，而在2019年11月，上海東方醫院曾經成功利用「圖邁」完成一項機械人輔助腔鏡前列腺癌根治術，以切除整個前列腺。

該公司今年首季虧損按年擴大3.85倍至1.14億元人民幣(下同)，2020年首季蝕2,362萬元，全年則虧2.09億元；研發開支按年飆升3.87倍至9,006.7萬元，而目前尚未錄得收入。

母企微創醫療持有公司上市前52.76%股權，完成上市完成後，仍為微創醫療的附屬公司。上市前投資者極具份量，被散戶喻為「新股金手指」的高瓴資本持有8.05%股份、「國家隊」國新風險投資管理及上海國資委旗下的STVC集團分別持股0.59%及0.04%。

集資所得將用於的核心產品的商業化及研發、其他候選產品、擴建產能及增強製造與供應鏈管理能力、引進授權或收購，以及用作營運資金及一般公司用途。