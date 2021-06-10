虛擬貨幣角力戰！小國攬Bitcoin　大國嗌嚴管

市場對虛擬貨幣角力未止，目前更有小國鬥大國的迹象！正當中美洲國家薩爾瓦多正式納入比特幣(Bitcoin)作為官方法定貨幣，並研究怎樣環保挖礦之際，以歐美為首的國際銀行監管機構將虛擬貨幣資產納入史上最嚴厲監管框架，同時據報瑞士及法國央行首次合作測試央行數碼貨幣跨境支付；華爾街大行更預告比特幣熊市來臨！

薩爾瓦多總統布克萊周三(9日)宣布比特幣地位等同美元後，周四(10日)要求國有地熱電力公司LaGeo制訂計劃，研究運用可再生能源「挖礦」。他亦轉述項目的工程師稱，已在火山旁挖了一口新井，預計該洞口能供給100%清潔和零碳排放的地熱能，當局將為它設計一個完整的比特幣「挖礦」中心。分析稱，若薩爾瓦多能透過地熱發電挖取比特幣，對經濟及全球減碳實屬理想選項。

不過，即使小國能解決環境問題，大國是否樂見比特幣坐大成疑。以聯儲局及歐央行為首的巴塞爾銀行監管委員會周四表示，由於虛擬貨幣存在洗錢、聲譽挑戰和可能導致違約的價格劇烈波動，令銀行業面臨來自虛擬貨幣的風險增加。為保障銀行存戶及其他優先債權人，委員會提議銀行將比特幣等虛擬貨幣的風險權重設定在1,250%，為最高級別。按照銀行8%的最低資本要求，即銀行可能要為每等值一美元的比特幣，而持有一美元的資本金。該提案會在公開徵求意見後，才正式生效，故仍有修改餘地，包括銀行需要持有的資本要求；一般而言，該會在全球範圍內商定和實施的規則通常需要數年時間。

事實上，比特幣近期經常成為黑客贖金，實需嚴格監管。全球最大肉品加工廠巴西JBS控股上周網絡被入侵，管理層透露已支付1,100萬美元的比特幣予黑客。

上述的好淡消息似乎是「小國」秤先。交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣周四維持升勢，曾飆12%，高見每枚38,407美元；以太幣亦升7.35%，見2,628美元。

另外，虛擬貨幣交易所Coinbase將夥拍美國養老金計劃401K服務提供商ForUsAll，由今年7月起提供加密貨幣投資選項，允許其管理的養老金計劃中的員工，將最多5%的退休金投資於比特幣（Bitcoin）、以太幣等。

然而，美資投行摩根大通站在「大國」一方，警告不要過分樂觀，並稱比特幣的熊市即將來臨。摩通指出，近期觀察到比特幣市場出現兩個負面訊號，首先是逆價差重現，以及比特幣佔整個虛擬貨幣的市值比率進一步降低，認為現況發展「極不尋常」，反映大型投資者對比特幣的需求非常疲弱，情況與2018年狂飆後暴跌74%類似，除非短期內升返39,460美元，否則未見吸納價值。