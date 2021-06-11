東方日報B1：歐美濫印銀紙　內地列5宗罪

內地一眾財金高官周四(10日)相繼發表言論，其中，中銀保監主席郭樹清警告，通脹壓力升溫全是歐美放水導致。造成的5大負面效應由全球承擔，包括股市和樓市等資產泡沫、通脹、債務、在疫情不穩下仍保留中國產品高關稅、濫印鈔使諸如俄羅斯、土耳其及巴西等新興國被迫加息。

【發達國股市高企 暗示跌下來更痛】

談到股市，出身哲學系卻身處中美金融戰前線的郭樹清以爬山為比喻，稱「愈是陡峭的山峰，上去不易，下來更難」。他指，發達國家的金融資產普遍出現較大幅度的漲幅，特別是股票市場很快就達到創紀錄高位，暗指目前海外股市攀上現時的高位，跌下來時可能更痛。

郭樹清提到，現階段重點加大直接融資比重，去年新增社會融資規模中，債券和股票融資佔比達37%，債券市場仍具潛力，問題在於法制不夠健全。有迫切需要令各級政府、企業、中介機構和投資者認識到「逃廢債」是違法違規，甚至是犯罪。

對於最近有觀點認為內地新股發行有所收緊，中國證監會主席易會滿則認為，首次公開招股(IPO)發行既沒有收緊，也沒有放鬆，保持常態化發行。數據指出，年內有156家公司進行IPO，合計融資超過1,500億元人民幣(下同)，按年分別增長111%和37%，易會滿認為增速不算慢。

易氏指，對企業選擇上市地點，當局持開放態度。部分企業願意到境外上市，部分願意回歸，是正常現象。惟強調，企業赴境外上市，前提是要符合境內相關法律法規和監管要求。而開板兩年的上海科創板改革效果符預期，各項制度安排還需在實踐中不斷發展。截至5月底，科創板上市公司282家，總市值近4.1萬億元。

西方各國厲行寬鬆政策，恐拖累包括中國在內的其他經濟體。郭樹清指，面對歐美「開閘洩洪」，新興市場和發展中國家不得不採取痛苦的應對舉措。人民銀行副行長潘功勝認為，自疫情以來在超級寬鬆政策刺激下，國際金融市場估值水平高企，甚至已脫離實體經濟基本因素。環球股市潛在回調風險，有機會導致全球避險情緒升溫，跨境資本恐掀起波濤。

內地股市對言論反應正面，A股3大指數全線上揚，區塊鏈相關及晶片概念股全線向上。寧德時代收升逾6%，深創板指收報3,285點，漲2.43%；滬綜指收報3,610點，漲0.54%；深成指收報14,893點，漲1.19%。兩市總成交額事隔5日再突破一萬億元，滬、深股通共錄得淨買入68.2億元，比起吸資3.98億元及6.18億元的寧德時代及貴州茅台，淨買入達21.29億元的太陽能發電材料公司隆基股份搶鏡。另郭氏指，金融衍生產品不適合個人投資理財，散戶參與投資衍生產品變相賭博，注定損手。

【華今年CPI漲幅料低於2%】

踏入6月份，全球通脹熱浪不斷升溫，人民銀行行長易綱周四坦言，全球通脹水平短期上升已成事實，故料今年全國居民消費價格指數(CPI)走勢先低後高，但全年平均漲幅料保持2%以下，即在官方預期約3%的目標之內。換言之，當局對穩定物價滿有信心。

中銀保監主席郭樹清亦指，通脹如期而至，卻比當局預料的幅度要高出一截，持續多久似乎也不像專家們預測般短暫。對此，他歸咎於外國央行大量放水，稱還有少數國家續奉行單邊主義，如對中國貨保留高關稅，令通脹加快。並指內地產品出口價穩定關乎全球通脹，佔全球終端產品的供應量一半之多，總體卻沒有提高出口離岸價，為全球疫情防控和經濟恢復奠定基礎。

易綱強調，去年疫情期間內地實施正常貨幣政策，加上總需求較平穩，有利保持物價總體穩定。而人口高齡化則導致居民預防性儲蓄上升、消費傾向下降，對通脹產生抑制作用。CPI先低後高，主因是綠色轉型會使物價上升，意指人們生產和生活方式轉向低碳模式。不過，未來外部疫情、經濟復甦等都存不確定性，對各方通脹和通縮的壓力均不可掉以輕心。以今年內地生產物價指數(PPI)增幅為例，近期全球原油等大宗商品價格上漲較快，亦與去年低基數有關。

除物價外，易氏主動提及潛在經濟增長看法。因內地經濟總量基數愈滾愈大，同時受勞動生產率增速下降和人口結構變化等影響，潛在經濟增長率因此減緩。在人口高齡化趨勢下，以資本和勞動投入來拉動經濟的增長模式難以為繼，未來得通過一系列改革措施釋放經濟增長潛力。若以去年及今年平均來看，預測內地國內生產總值(GDP)按年增速，將接近於潛在增長率水平。

【續推進外匯管理利率改革】

近期內地已多次發聲為人民幣降溫，周四中國國家外匯管理局局長潘功勝在一個論壇上揚言，人民幣匯率的影響因素複雜，兌美元匯率的雙向波動將成為常態，更提醒企業不要賭人民幣升值或貶值，久賭必輸，亦將穩步推進外匯管理改革。在同一場合的人民銀行行長易綱亦表明，要繼續深化利率改革。

潘氏周四指，今年以來人民幣兌美元匯率雙向波動總體穩定。雖然影響匯率變化的外部環境存不穩定、不確定因素，但人民幣匯率的穩定性優於其他貨幣。當局會統籌更高水平的開放型經濟新體制，當中以人民幣國際化和金融市場雙向開放為重點。

他續稱，近期重點工作將包括通過金融市場基礎設施互聯互通，擴大合格境內機構投資者(QDII)規模；並擴大合格境內有限合夥人(QDLP)及合格境外有限合夥人(QFLP)的試點，助推上海成為全球重要的財富管理、資產管理市場，以便利跨境融資環境。

利率方面，易綱認為目前內地利率水平較其他主要經濟體高，但總體保持適宜水平。內地將繼續完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，促進內外平衡，保持人民幣在合理均衡水平上的穩定。

據人行公布，上月新增貸款達1.5萬億元，按年增143億元。截至5月底止，廣義貨幣(M2)餘額上漲8.3%，兩者均高過市場預期，反映信貸及貨幣增速回穩。人民幣續徘徊6.39關，官方周四開出的中間價跌16點子，報6.3972，連跌兩日。人民幣兌美元在岸價收報6.3903，較上日收市微跌4點子；反映國際市場的離岸價曾升破6.38，高見6.3781後轉弱。交易員指，中美通話影響市場情緒，使人民幣升幅收窄，料短期繼續跟隨美匯波動。

【工業金屬回落 銅再挫1.9%】

大宗商品漲價持續，內地銅、鐵等工業金屬價格升幅凌厲，吸引不少投機者參與，甚至引發當局關注。中國銀保監會主席郭樹清周四再警告商品炒風，直言︰「那些炒作外匯、黃金及其他商品期貨的人，很難有機會發家致富。」

近期多種工業金屬的國際價格已回落，倫敦金屬交易所(LME)銅價繼早前失守一萬美元關後，周四續挫1.92%，每噸最低見9,786美元；鋁價亦曾挫1.97%，低見2,410美元。郭氏指，炒作黃金及商品期貨等，就如同押注房價永遠不會下跌，將「會付出沉重代價」。

中國證監會主席易會滿指，要更好發揮商品期貨功能、對沖價格風險問題。去年4季度以來，在全球流動性過剩、經濟復甦不平衡、供需缺口擴大等因素的共同推動下，部分大宗商品價格持續上漲，總體看期貨與現貨價格方向一致，但期貨價格漲幅低於現貨。境內企業積極利用原油、螺紋鋼、鐵礦石、棉花等品種的期貨期權工具，有效對沖原材料價格上漲風險，對穩定企業生產經營取得較好效果。

他續指，一些大宗商品國際貿易的定價基準，還主要依賴國際現貨指數和場外市場報價。中證監呼籲相關國際機構，建立更加嚴謹科學的指數編製機制，提高報價的透明度和約束力，共同提高大宗商品價格發現的效率，以更好維護全球產業供應鏈穩定和安全。

美國通脹數據高過預期，金價表現偏軟。現貨金周四晚上轉升0.29%，高見每安士1,894美元；紐約期金報1,894.7美元，大致持平。

油價方面，美國能源情報署（EIA）公布，截至6月4日當周原油庫存減少524.1萬桶，減幅高於預期。紐約期油周四微彈0.84%，每桶報70.55美元；布蘭特期油亦漲0.48%，報72.58美元。

【影子銀行規模少20萬億 慎防反彈】

內地官員多次強調「房住不炒」，但內地樓價卻愈升愈有，引發不少問題。中國銀保監會主席郭樹清明言，一些地方房地產泡沫化金融化傾向嚴重，相當數量的政府融資平台償債壓力很大，部分大中型企業債務違約比例上升，加劇了銀行機構的信用風險。

郭氏在內地出席公開場合時，提出中國需關注5項金融風險，積極應對不良資產反彈。而為受疫情影響的中小微企業貸款本息實施延期，預計有一定比例最終劣變為不良，故必須督促銀行機構做實資產分類，加大撥備計提力度。

他又提到，需要嚴密防範影子銀行死灰復燃，他指出，內地影子銀行規模已較歷史峰值下降了20萬億元人民幣，但存量規模依然較大，稍有不慎就極易反彈。故要防止各種「類信貸」新花樣必須在初期階段遏制。

他認為，市場目前仍存在大量名為「私募」實為「公募」的各類產品。如產品參與投資人數都超越200人限制，發行對象實際上面向不特定的投資者等，對大眾造成損害。若發現這些情況，應依法予以嚴懲。他亦警告，要時刻警惕各種變換花樣的「龐氏騙局」。

另一間內房商泛海控股的「18泛海G2」票據，需要延期兌付利息，6月14日變更為2021年6月30日。本月初時，深交所發布關於對泛海控股2020年年報的問詢函，涉及變更會計師事務所、交易性金融資產金額等。