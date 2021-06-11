美股道指收市微升　標指創新高！

美國5月通脹近13年最勁，但就業市場續改善，投資者對經濟前景感樂觀，美國股市周四(10日)向好。道指收報34,466點，升19點或0.06%；標指收報4,239點，升19點或0.47%，創收市新高；納指收報14,020點，升108點或0.78%。

數據方面，美國5月消費物價指數(CPI)按年跳升5%，並高於市場預期的4.7%，按月升0.6%，亦高於預期的0.4%；扣除食品和能源的核心CPI按年漲3.8%，創1992年以來最大升幅，按月升0.7%，亦分別高於市場預期的3.4%和0.4%。

美國上周首次申領失業救濟人數減少9,000人，至37.6萬人，續是疫後最低，並連跌6周，但略多過市場預期的37萬人，前周止持續申領人數減少25.8萬人，跌幅為3月中以來最大，跌至349.9萬人，少過市場預期的360.2萬人。

對於通脹升溫，金融服務機構Bleakley Advisory投資總監Peter Boockvar警告，1970年代式通脹將捲土重來，但聯儲局的貨幣政策「無能為力」。他質疑聯儲局是否會比華爾街預期更早結束量寬(QE)或加息，因為此舉可能會對股市和經濟造成衝擊。通脹持續上升下，他預期10年期美債孳息將於年底前升至2厘以上，將會對股市構成壓力。

值得留意，評級機構穆迪數據顯示，去年美國非金融業的現金持有量暴增32%至破紀錄的2.15萬億美元(約16.77萬億美元)，總額較2007年增加兩倍；隨着企業信心提高，預料會在資本投資、派息、購併和股票回購上投入更多資金。

據統計，5大持有現金最多的企業包括蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜和Facebook。按行業計，科技業持有的現金最多，達8,880億美元，佔總數41%，之後是零售、醫療與製藥，以及製造業。

個股方面，視像遊戲零售商GameStop(GME)上季虧損少過預期，並宣布將由兩位亞馬遜前高層擔任行政總裁與財務總監，但同時計劃配售最多500萬股「抽水」，又披露美國證交會(SEC)已對其股票交易進行調查，股價全日跌27.16%，收報220.39美元。

SEC考慮修改美股市場基本交易規則，一些網紅股受壓，AMC股價收報42.81美元，跌13.25%；Clean Energy Fuels股價收報10.99美元，跌15.59%。

有報道指，美國航空商討向波音公司購買最少100架波音737 Max客機，波音股價全日升0.12%，收報248.34美元。