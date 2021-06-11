致富：月供基金　助年輕一族輕鬆賺取第一桶金

上回我們已探討過月供基金相較於強制性供積金(MPF)有更多產品、幣值種類可以選擇，並且收費更便宜、操作更靈活等。這次我們假設一個23歲年輕人，與家人同住，月薪達香港入息中位數約1.9萬元為例，究竟要多久才能儲得100萬元呢？

致富財富管理部總經理張德明表示，年輕一族，風險承受能力普遍較高，因為就算在投資初期遇到虧損，但由於是分階段分注去月供基金，只要投資的年期夠長，以平均成本法計算在往後通常都可以賺回虧損的部分。

他指出，起初工作的頭幾年，往往是「搏殺」黃金期，需要在工作上爭取表現，甚至要一邊工作一邊進修，以換取升職加薪的機會。以月供基金形式投資，不單入場門檻較低，也將投資的工作和責任交予給基金經理，使自己更能專注於工作。

不過要留意，由於市面上出售的月供基金，不會如MPF般去嚴格限制使用衍生工具或高槓杆式買賣，故會出現期權基金等高風險高回報的產品。不過，投資者需要在初次購買基金時做財務和風險評估，被評為能承受高風險才可以購買這些高風險產品。張德明亦特別提醒，這些高風險產品如要獲利，需要投資者花時間去留意市況變化，這似乎不適合要專注於工作的年輕人。

以本文起首所假設的年輕人為例，由於他與家人同住不用付房租，故張德明會建議他每月儲6,450元(餘下每月仍有逾12,000元可花)，投資於有5厘回報的月供基金，那麼10年便可以達成目標儲到100萬元。而目前市面上，平均每年5厘或以上回報的基金比比皆是，有股票基金或債券基金等。

另外，他亦建議年輕人需留意儲蓄的目的，假如前文的年輕人所儲的錢是留給家人，則建議他同時投保一份定期人壽保險(Term Life) 作保障後盾。以23歲不吸煙男士為例，每年繳付約1 仟多元的保費已有1百多萬的人壽保障額了。人生無常，一旦在投資儲蓄期內不幸身故，亦會有保險賠償金留給家人作為保障，完成未了的心願及目標。