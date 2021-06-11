聯博：美國加稅對實體經濟衝擊不大

美國經濟活動逐步重啟，經濟增長速度比市場預期更快。然而，隨着經濟活動復甦，部分投資者亦開始思考未來可能面臨的下行風險。其中，拜登政府提高企業稅的政策近來備受投資者關注。

拜登政府一邊廂提出基建計劃、就業計劃，打算廢除2017年減稅與就業法案中的部分企業減稅措施，另一邊廂立法修改其他的企業稅制。根據拜登政府的初步提案，企業稅率將由21%調高至28%。雖然最終仍取決於國會兩黨協商的結果，但是目前看來，提高後的稅率仍將遠遠低於2017年減稅法案生效前的35%稅率，但部分投資者仍憂慮提升企業稅將拖累經濟增長。聯博認為，提升企業稅對金融市場的影響大過對實體經濟的衝擊。

在評估本次對企業增稅的潛在影響前，我們應先回顧2017年減稅法案帶來的效益。當年，美國政府將企業稅率自35%降至21%，是希望藉由減稅刺激企業投資活動，進一步帶動美國經濟增長。倘若真是如此，增加企業稅有可能削弱企業投資、拖累經濟成長。然而，統計資料顯示，2017年的企業減稅對帶動企業投資活動影響甚微。在實施減稅法案後的數個季度內，投資活動確實有擴大的迹象，但減稅前後的增長趨勢相差無幾，因此我們預期廢除2017年的部分減稅措施，不會嚴重拖累企業投資活動。

事實上，鑑於預期需求增加、經濟穩健增長，聯博預期即使通過加稅，企業投資活動仍會增加。畢竟，企業投資決策與未來經濟增長前景息息相關，而非稅法條文。

雖然聯博預期，加稅不會對企業投資活動帶來顯著影響，但卻可能會對金融市場構成不利因素。以2017年的減稅法案為例，當時企業回購股份的規模接續數季創下歷史新高，並在其後數年帶動股市表現。一旦稅率上調，我們預期企業向股東分派利潤的機率將會降低，這是否代表美股市場將會下跌？聯博認為，股市反映美國整體經濟表現，因此增稅對美股的影響料將有限。

因此，回購股份規模縮減可能會對市場帶來挑戰，但聯博不認為會引發嚴重拋售。儘管如此，鑑於近年的股份回購提升了投資回報，我們認為投資者仍需要密切關注後續發展。

聯博資深經濟學家 Eric Winograd