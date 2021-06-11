道指升19點　金價重上1900美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.07；港匯反覆處7.7607；離岸人民幣(CNH)見6.3859；美元兌日圓報109.40；歐元企1.2175；英鎊見1.4173。金價升至1,901.2美元。布油漲至72.35美元；紐油徘徊於70美元。比特幣企3.65萬美元。道指期貨跌逾10點。

●經合組織(OECD)周四(10日)發表數據指，二十國集團(G20)成員的國內生產總值(GDP)在今年首季整體已恢復到新冠肺炎疫情之前的水平。

●美國5月消費物價指數(CPI)按年跳升5%，並高於市場預期的4.7%，按月升0.6%，亦高於預期的0.4%；扣除食品和能源的核心CPI按年漲3.8%，創1992年以來最大升幅，按月升0.7%，亦分別高於市場預期的3.4%和0.4%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少9,000人，至37.6萬人，續是疫後最低，並連跌6周，但略多過市場預期的37萬人。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報28,826點，升88點或0.31%。

●即月恒生指數夜期收報28,741點，升133點，高水2點，成交12,739張。

●美國聯儲局發表季度報告顯示，截至今年首季末，美國家庭財富按季增加3.8%，至紀錄新高136.9萬億美元。期內，股票投資組合增長最快，增幅達到3.2萬億美元，房地產價值增幅為1萬億美元。

●美國財政部周四數據顯示，今財年截至5月起計，聯邦預算赤字已達2.06萬億美元，創紀錄新高，並高於去年同期的1.88萬億美元。

●紐約7月期油周四收報每桶70.29美元，升33美仙或0.47%；布蘭特7月期油收報每桶72.52美元，升30美仙或0.42%。

●紐約8月期金周四收報每安士1,896.4美元，升近0.1%。

●英國富時100指數周四收報7,088點，升7點或0.1%；法國CAC指數收報6,546點，跌16點或0.26%；德國DAX指數收報15,571點，跌9點或0.06%。

●歐央行維持利率及買債規模不變。

●市建局土瓜灣庇利街/榮光街發展項目周五(11日)起招收意向書，截收日期為6月25日。