又有「微信女」出現？股民高位接貨暴跌股又一例...

龍皇集團於2018年1月在創業板上市，當時招股價0.21港元(未計今年剛進行10合1)。遇上2019年社會動盪，以及去年爆發新冠肺炎疫情，其股價低迷，曾較招股價大跌逾80%。去年底股價成交開始異動，近季股價飆升，以10合1後計，6月2日高位一度見過2.6元，市值增至3.74億元。惟昨日股價突告「笨豬跳」大插水，由全日高位2.2元撻落低位見0.248元，收報0.38元，跌1.82元或82.73%，成交額高達5,214萬元，與該公司的市值5,472萬元相當接近。

據資料顯示，黃永幟月初先後4次減持龍皇共4,028萬股，以每股平均價計，總共套現約8,638萬元。其中一次最大手交易是6月4日，在場內沽售約2,727萬股，以當日每股均價2.154元計，單次套現5,874萬元。緊接多次交易後，黃在6月7日所申報的持股已降至12.22%，遠低於6月1日的40.2%。

市場流傳，近日有「微信女」之類的活動再現，透過炒股群組向散戶推介龍皇股票，而剛巧其主要股東近日又連番在高位減持，如今股價更一日暴跌，故引來股民熱議。

所謂「翹唔怕舊，最緊要受」。過去咁多「微信女」炒股事件，當局有執法，證監會都做唔少投資者教育，但依然有股民誤信社交平台訊息而參與呢類炒股活動，最終莊家大散水，落得損手爛腳。究其原因，離不開一個「貪」字，以為收到獨家料炒股可以一夜發達，誰知呢個世界並沒有免費午餐，單靠「耳仔」而唔用「腦袋」投資，出事機會甚高。各位股民宜引以為戒，勤做功課，謹記要有獨立思考和分析，免墮魚缸陷阱。

東網產經專欄作者 帥哥