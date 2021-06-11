黃紹基：經濟復原還靠全城配合

特區政府和商界相繼推出誘因鼓勵本地市民接種新冠疫苗，雖然各方關注點和評價不一，但肯定的是，要經濟復甦、社會回復穩定、市民和學生的生活恢復正常，先決條件是疫情必須穩定；無論是哪一項，都實在再經不起疫情反覆的折騰！

香港和新加坡的航空旅遊氣泡就是明顯例子，因為有進出境和登機等環節把關，較容易掌控，所以大家對啟動氣泡充滿期待，航空公司、旅行社、旅遊巴、導遊、酒店、飲食、零售等行業，都是磨拳擦掌迎接，儘管人數不多，但總算是注入外來動力。

可惜，先是香港爆發第4波疫情，然後是新加坡再現感染個案而兩度擱置，試問已經疲憊不堪的經濟和就業團隊，還能「頂得住」多少次這樣的反覆呢？所以，鼓勵接種疫苗以達到群眾免疫效應，對整個社會都是急切。

經濟圈對完成接種疫苗的人士自然歡迎，如受「熔斷機制」約束的航空業更是關注，因此，參考航空旅遊氣泡，專供已接種兩劑人士乘搭「疫苗專機」指日可待，希望國際業務早日正常化的商界定會歡迎，試問誰想將自己置於緊閉空間風險之中！而且執行會較「疫苗護照」更為簡單容易。

至於酒店業，即使做本地客酒店宅度假(Staycation)，也出現過新冠肺炎確診者，酒店要停業消毒、員工要隔離或全民檢測，儘管接種疫苗不等於不會感染，但起碼中招機會大減。在商界各出奇謀維持起碼經營狀態的環境下，有酒店申請作為檢疫酒店，自然會出現向接種疫苗人士推出優惠。

另一大力支持的是旅行社，業內朋友告知，都不需要鼓勵，領隊們都自動去接種疫苗，希望早日出團，雖然是由外國豪華團變成帶本地遊，但大家是同一心願：「最緊要開番工！」

上述幾個行業可以說有門檻可守，買機票、報團和入住酒店，都是要登記的，飲食業就有政府的防疫措施規管，繼設立「C區」(接種疫苗後每枱6人)後有「D區」(增加小孩)。不過，零售業就不可能設立門檻，若檢查「針紙」，先不說會否違反私隱條例，但肯定是趕客的行為。所以，就有大商場業主，聯手推出送「樓」鼓勵接種疫苗，這招的確非常搶眼。

疫情已發生一年半，抗疫疲勞早就出現，所以一到假期大家都往郊外跑。上月，香港一家大型百貨店舉行年度大減價，在缺乏內地遊客支持下，店內仍然人頭湧湧，商家興奮之餘，也反映大家希望生活正常化。反觀台灣、新加坡和馬來西亞，朋友和同事反映，街上寂靜如戒嚴，商店因為無客而關門休息。顯示疫情每一次反覆就是對經濟恢復帶來一次打擊，對社會也帶來不穩定。

零售商要為穩定疫情提供助力，一是鼓勵員工在身體情況許可下接種疫苗，支持政府做法為接種員工提供假期休息；二是在零售環境繼續做好防疫措施，不能因為已經逐步清零而鬆懈；三是提升產品質量和服務質素；四是結合行業的力量提供優惠吸引消費者，期待疫苗產生群體防疫功效，與內地恢復通關和國際商貿旅遊逐步恢復，那待消費券推出時肯定會帶來複合效應。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基