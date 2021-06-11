溫灼培：Bitcoin被打壓利好黃金

近期利淡加密貨幣的因素接連出現。繼早前中美相繼高調出手打壓加密貨幣後，據數碼貨幣管理公司CoinShares本周初公開的數據顯示，截止6月4日，不論是比特幣(Bitcoin)基金，或是比特幣貨幣本身，均錄得顯著資金淨流出情況。據CoinShares所指，流出資金可高達1.41億美元，相等於今年整體流入於該市場金額的8.3%。上述消息為本周初比特幣價格帶來了不少壓力。

令事情更壞是，本周美國司法部宣布，已追回上月美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline，因遭黑客攻擊而要支付的部分比特幣贖金。美國司法部沒有透露如何追回贖金，但事件令人質疑比特幣的保私隱性質。假使加密貨幣失去了此一功能，可想像加密貨幣將有機會被投資者離棄。

筆者為何如此關注加密貨幣呢？因為自踏入今年起，加密貨幣與黃金便出現了一個相當微妙的反向相關性。因不少投資者認為加密貨幣與黃金在特質上有不少相似地方，均屬主流貨幣的替代品。但加密貨幣勝過黃金的地方是其易於儲存性質。所以踏入今年加密貨幣搶走了不少黃金的投資資金份額。現在加密貨幣受打壓，反可視為利好金價因素。金價首個技術支持料於1,850美元。建議靠近此水平可作中長線持有，於1,800美元水平料有龐大支持。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培