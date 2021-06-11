汪敦敬：樓市再展升浪　樓價會升幾多？

樓價上升已無懸念，亦印證了筆者的「龍市理論」在「龍市二期」即鞏固階段之後，其實樓價就會進入「龍市一期」即上升階段，目前的階段公眾亦相信樓價會在短期內創歷史高峰。

既然龍市理論經得起考驗及能夠正確反映市場實況，因此筆者以有關理論繼續去推演各位關心的問題，即未來樓市會上升多久及上升多少。

以下是筆者根據過去十年的數據去分享龍市一期及龍市二期的升跌經驗：龍市一期通常在確認之後，會在5至7個月內升破舊有的頂，當樓價平頂到達下一個新頂的時候，過去最長需時21個月，平均14個月左右。至於平頂之後的樓價升幅，2019年之前數次的龍市經驗平頂至新的龍一頂，樓價升幅由24%至31%不等，平均升幅約28%。但樓市有升當然有跌，龍市一期是上升，龍市二期是下跌，那麼下跌的時候又會跌多少？樓價通常會在龍市二期向下調整5%至11%左右。

各位不要一味以為樓價只會上升，龍市二期的調整期往往均會配合政府用措施出手調節市場，筆者認為今次最好的調節方法是大量增加住宅土地的供應，尤其是未來3年內可推出市場的住宅供應，這樣可以令到市場適量降溫而且非常王道，同時市民也要全力支持政府開發任何土地。

祥益地產總裁 汪敦敬