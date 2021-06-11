周定國：倫敦樓價有望現爆炸性上升？

倫敦一向是香港投資者熱愛的投資地點，為何香港人對倫敦情有獨鍾？今日同大家分享下當中的原因。

首先，英國歷史背景上與香港有大淵源，文化以上與港人有深厚關聯，自然有一種親近的感覺給予香港人。事實上，英國政治環境及經濟都較為穩定，而且法例對於私人財產有相當保障，對於投資者而言相當重要。

倫敦作為英國首都，向來都是投資者入市英國的首選。根據英國國家統計辦公室最新公布數字，今年3月份，全英國平均樓價大約25.6萬英鎊，創出16年來新高；而倫敦平均樓價大約50萬英鎊，比全國樓價平均值高出大約95%，可見倫敦樓價一直都跑贏大市。

再者，倫敦樓向來都有一定投資價值，雖然樓價升幅未必追得上香港物業，但若果以投資保值而言，表現都算相當不俗。以美聯環球樓價指數去計算，過去10年倫敦樓價有大約50%升幅，假如按季度去計，倫敦樓價對比2020年第4季上升大約9%。反觀，香港樓市過去10年都已經有一定升幅，相比之下，倫敦樓價出現爆炸性增長機會大於香港，所以現時入市可以買到一個樓價爆升的希望。

綜合以上原因，倫敦都是近年港人投資熱門地點。個人建議，如果有興趣於倫敦買樓的投資者，要買就趁手。因為根據統計，倫敦由2016年至2020年，每年房屋需求大約6.4萬伙，但每年落成量大約3.5萬伙，加上當地政府大力推出刺激樓市措施，鼓勵大家入市，相信未來倫敦物業只會進一步供不應求，帶動樓價繼續向上。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)