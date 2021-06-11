胡曉煉：不能將人民幣國際化當成國際對抗武器

中國進出口銀行董事長胡曉煉在第十三屆陸家嘴論壇上稱，人民幣國際化根基在國內，人民幣國際化不應是投機交易主導的短期爆發過程，也不能讓離岸市場、周邊市場的金融炒作所阻擋，它是一個自然而長期的過程，是中國經濟深度參與全球分工、國際貿易投資、互惠互利深化發展的過程。

他表示，現階段人民幣國際化仍處於初級階段，其基本特徵是以服務實體經濟為主要功能，人民幣國際化起步於中國經濟全球化過程，市場主體產生跨境穩定使用需求；而綠色金融大市場是人民幣國際化的一大著眼點，綠色金融蓬勃發展，將為人民幣國際化帶來新機遇。

他又稱，在人民幣國際化的初級階段，不必過度解讀人民幣的國際化、不必人為對人民幣國際化賦予多種含義，如將人民幣匯率變動作為人民幣國際化的「晴雨表」、將人民幣當成國際避險貨幣、將數碼人民幣當成人民幣國際化的捷徑、將境外人民幣市場作為主導人民幣交易的市場、將離岸人民幣匯率作為標誌性的導向等，更不能將人民幣國際化當成國際對抗的武器。

另外，胡指出，近年來國內主力發展資本市場，直接融資佔比呈現穩步上升趨勢。到2020年末，直接融資比例已佔整體的29%；而債券及股票納入國際重要指數，境外主體參與人民幣投融資更活躍。截至去年末，境外主體持有人民幣股票達3.4萬億元，債券3.3萬億元，按年各增62%及47%。