陳永傑：新冠疫情下　鐵路盤更見價值

新冠疫情雖見緩和，但遠未到威脅解除的地步，不過鐵路新盤的銷售熱烈，反映該類住宅受捧。5月份，一手私人住宅成交宗數逾2,100宗，創過去半年新高，較4月份一手成交多出1.5倍。5月份一手最矚目的一手項目，要數黃竹坑港鐵上蓋首個推售的住宅項目。根據發展商公布，該項目於半個月內售出逾550個單位，佔可出售單位的95%，每伙平均售價為2,100萬元，更錄得不是老牌家族及名人入市，相信是近期平均售價最高的鐵路項目。另一個緊接於6月登場的大圍港鐵上蓋項目第三期，首兩天已錄逾一萬張入票登記，相信可成功蟬聯新盤票王的美譽。

以上兩項目反應之熱烈，再次證明了鐵路上蓋物業的吸引力。鐵路上蓋物業除了了不言而喻的交通便利外，通常亦配套大型商場。如黃竹坑站商場51萬方呎，大圍站上蓋商場更佔地65萬方呎。於疫情下，買家對鐵路上蓋物業的需求更為殷切，大家都希望於最短距離齊備生活所需，因此具備商場的鐵路上蓋項目，成為不少買家的首選。再者，於疫情下，經濟下滑，市民對工作的珍惜度提升，鐵路上蓋物業除了返家途中不用日曬雨淋，亦可確保返放工的交通時間，對於一眾打工仔來說都是置業時的重要誘因。

除了上述吸引力外，物業的保值潛力亦取決於供應量。香港土地供不應求已是不爭事實，鐵路項目一直是香港住宅供應的主要來源之一，但過去十年，鐵路項目的重鎮日出康城及黃竹坑站，已完成使命，今個財政年度港鐵只提供約4,500個住宅單位的土地供應，可見鐵路項目供應已買少見少，相信鐵路住宅項目，將會繼續有價有市，筆者更相信其升值潛力將跑羸大市，大家不妨拭目以待。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑