【高盛推介】美團曾突破310元關　牛熊證可吼...

高盛(亞洲)有限責任公司：美團早前股價受壓，昨日(10日)雖曾重上300港元水平，但收市階段隨即失守，收市升約1.6%；今早大幅反彈，並曾突破310元水平，現升逾2%，處306元水平。

觀察輪證資金流向，由於近期市況淡靜，資金轉移留意近收回價的產品以換取高槓桿。並見近期資金偏向部署好倉，牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，並見昨日流入牛證的資金較集中在285至290元收回區域的產品。反觀熊證於過去5個交易日，則皆錄得資金流出。而昨日流入熊證的資金則集中在310至320元收回區域的產品。

吉利汽車本周二(8日)起連升3日，當中昨日升約1.1%；今早曾跌2%，暫低見21.55元。中國汽車流通協會發布今年5月「汽車經銷商庫存」調查結果，汽車經銷商綜合庫存水平接近警戒線，庫存系數為1.51，按年下降2.6%，按月下降3.8%。

觀察輪證資金流向，可見昨日牛證獲資金轉向流入，有約120萬元，並較集中在17至17.5元收回區域的遠牛外，亦見19.5至20元，及21.5元以上收回價的產品獲資金留意。而昨日流入熊證的資金則集中在25至25.5元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見近期北水持續買入吉利，當中過去5個交易日共錄得約18.5億元資金淨買入。

信義光能昨日急升約4.6%；今早繼續做好，最高見14.86元，突破1個月高位，現仍升逾2%。有報道引述消息指，中國最高經濟規劃機構發改委，已為環保官員減少碳排放的嘗試踩下煞車。

觀察輪證資金流向，可見昨日牛證獲資金轉向流入，並見資金在股價急升下，集中留意12元以上收回價的貼牛。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。