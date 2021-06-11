【高盛推介】美團曾突破310元關 牛熊證可吼...
2021年06月11日 10:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團早前股價受壓，昨日(10日)雖曾重上300港元水平，但收市階段隨即失守，收市升約1.6%；今早大幅反彈，並曾突破310元水平，現升逾2%，處306元水平。
觀察輪證資金流向，由於近期市況淡靜，資金轉移留意近收回價的產品以換取高槓桿。並見近期資金偏向部署好倉，牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，並見昨日流入牛證的資金較集中在285至290元收回區域的產品。反觀熊證於過去5個交易日，則皆錄得資金流出。而昨日流入熊證的資金則集中在310至320元收回區域的產品。
投資者如看好，近牛選擇可留意美團牛(68017)，與現價有約20元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛(67651)，與現價有約40元收回距離。投資者如看淡，近熊選擇可留意美團熊(69204)，與現價有約15元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊(63455)，與現價有約25元收回距離。
美團牛(68017)，收回價285元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。
美團牛(67651)，收回價269.8元，行使價266.8元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團熊(69204)，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率19.8倍，市場上首三高槓桿之一近熊。
美團熊(63455)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
吉利汽車本周二(8日)起連升3日，當中昨日升約1.1%；今早曾跌2%，暫低見21.55元。中國汽車流通協會發布今年5月「汽車經銷商庫存」調查結果，汽車經銷商綜合庫存水平接近警戒線，庫存系數為1.51，按年下降2.6%，按月下降3.8%。
觀察輪證資金流向，可見昨日牛證獲資金轉向流入，有約120萬元，並較集中在17至17.5元收回區域的遠牛外，亦見19.5至20元，及21.5元以上收回價的產品獲資金留意。而昨日流入熊證的資金則集中在25至25.5元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見近期北水持續買入吉利，當中過去5個交易日共錄得約18.5億元資金淨買入。
投資者如看好，近牛選擇可留意吉利牛(68830)，與現價有約1.7元收回距離。遠牛選擇可留意吉利牛(68007)，與現價有約2.7元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的吉利熊(54124)，與現價有約3.4元收回距離。
吉利牛(68830)，收回價20元，行使價19.5元，換股比率50，槓桿比率9.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
吉利牛(68007)，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
吉利熊(54124)，收回價25元，行使價25.5元，換股比率50，槓桿比率5.7倍，近3.4元收回距離遠熊。
信義光能昨日急升約4.6%；今早繼續做好，最高見14.86元，突破1個月高位，現仍升逾2%。有報道引述消息指，中國最高經濟規劃機構發改委，已為環保官員減少碳排放的嘗試踩下煞車。
觀察輪證資金流向，可見昨日牛證獲資金轉向流入，並見資金在股價急升下，集中留意12元以上收回價的貼牛。
投資者如看好，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的信光牛(66977)，與現價有約2.5元收回距離。
信光牛(66977)，收回價12元，行使價11.4元，換股比率50，槓桿比率4.5倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
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