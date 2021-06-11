【瑞通推介】中遠海控創近13年高　追蹤中短期購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國5月通脹高於預期，但預期通脹升勢屬暫時性，道指隔晚收報34,466點，升19點或0.1%。恒指昨曾升逾200點，但繼續受阻於29,000點關，收報28,738點，倒跌3點，錄7連跌；周五(11日)升逾200點，再次於29,000關口見阻力。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾280萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾660萬元，反映投資者略為看好後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

美國10年期國債息曾跌穿1.44%，創3月以來最低。另評級機構穆迪下調滙豐控股債務評級，指出在持續低息和負利率環境下，滙豐於美國和歐洲的業務面對挑戰，昨在成交增加下回落1.6%，收47.65元，險守50天線；今早先跌後回升，於48元水平上落。市場觀望集團新委任2名高層掌管亞洲業務後的表現。昨有逾230萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近100萬元淨流出。

今周起正式成為恒指新貴的比亞迪股份繼續強勢，昨除淨後曾高見217元，創逾3個月高，收市維持6.4%升幅，報212元，是表現最好藍籌。不過，同時是昨日第2大沽空金額港股，沽空比率19.9%。市場憧憬比亞迪可成為蘋果公司(Apple Inc.)Apple Car電池供應商，配合集團近月新能源車銷量理想，帶動股價近期升勢，今早好淡爭持，曾升抵215元。昨有超過1,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾940萬元淨流入。

貨櫃價格飆升、波羅的海乾散貨指數連跌10日後反彈，航運股集體炒上，中遠海控昨創近13年高，最高見19.58元，收市飆11.6%，報19.2元，連升5日累漲24.5%。今早曾再升逾2%，高見19.76元，其後轉為好淡爭持。昨有逾420萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。

網易自今月1日升破190元後開始連續7日跌勢，累跌近9%，包括昨以接近全日低位171.8元收市，跌1.4%。有明星近日起訴廣州網易計算機系統有限公司，據報案件涉及網絡侵權責任糾紛。昨有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。