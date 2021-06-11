【瑞通推介】中遠海控創近13年高 追蹤中短期購證
2021年06月11日 10:59
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國5月通脹高於預期，但預期通脹升勢屬暫時性，道指隔晚收報34,466點，升19點或0.1%。恒指昨曾升逾200點，但繼續受阻於29,000點關，收報28,738點，倒跌3點，錄7連跌；周五(11日)升逾200點，再次於29,000關口見阻力。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾280萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾660萬元，反映投資者略為看好後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
美國10年期國債息曾跌穿1.44%，創3月以來最低。另評級機構穆迪下調滙豐控股債務評級，指出在持續低息和負利率環境下，滙豐於美國和歐洲的業務面對挑戰，昨在成交增加下回落1.6%，收47.65元，險守50天線；今早先跌後回升，於48元水平上落。市場觀望集團新委任2名高層掌管亞洲業務後的表現。昨有逾230萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近100萬元淨流出。
今周起正式成為恒指新貴的比亞迪股份繼續強勢，昨除淨後曾高見217元，創逾3個月高，收市維持6.4%升幅，報212元，是表現最好藍籌。不過，同時是昨日第2大沽空金額港股，沽空比率19.9%。市場憧憬比亞迪可成為蘋果公司(Apple Inc.)Apple Car電池供應商，配合集團近月新能源車銷量理想，帶動股價近期升勢，今早好淡爭持，曾升抵215元。昨有超過1,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾940萬元淨流入。
貨櫃價格飆升、波羅的海乾散貨指數連跌10日後反彈，航運股集體炒上，中遠海控昨創近13年高，最高見19.58元，收市飆11.6%，報19.2元，連升5日累漲24.5%。今早曾再升逾2%，高見19.76元，其後轉為好淡爭持。昨有逾420萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。
網易自今月1日升破190元後開始連續7日跌勢，累跌近9%，包括昨以接近全日低位171.8元收市，跌1.4%。有明星近日起訴廣州網易計算機系統有限公司，據報案件涉及網絡侵權責任糾紛。昨有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
滙豐貼價、短期購(15127)，行使價48.88元，2021年8月到期，實際槓桿12.9倍；
滙豐輕微價外、短期沽(15035)，行使價43.88元，2021年8月到期，實際槓桿11.8倍；
比迪價外、中年期購(15020)，行使價252.88元，2022年1月到期，實際槓桿3.5倍；
比迪價外、中短期沽(14269)，行使價172.88元，2021年12月到期，實際槓桿3.5倍；
遠海輕微價外、中短期購(24598)，行使價20.88元，2021年11月到期，實際槓桿2.6倍；
網易價外、中短期購(12594)，行使價211.99元，2021年10月到期，實際槓桿6.6倍；
騰訊輕微價外、中短期購(12566)，行使價708.8元，2021年11月到期，實際槓桿7.7倍；
騰訊輕微價外、短期沽(20807)，行使價555.38元，2021年8月到期，實際槓桿11.8倍；
美團價外、中短期購(14273)，行使價362.8元，2021年12月到期，實際槓桿5.1倍；
美團輕微價外、短期沽(16119)，行使價269.8元，2021年8月到期，實際槓桿6.9倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(66150)，收回價28300點，槓桿比率41倍；
恒指熊證(69543)，收回價29240點，槓桿比率48倍；
滙豐牛證(64079)，收回價43元，槓桿比率8.4倍；
滙豐熊證(66767)，收回價52.38元，槓桿比率7.6倍；
比迪牛證(50215)，收回價190.08元，槓桿比率7.1倍；
比迪熊證(57994)，收回價231.88元，槓桿比率8.1倍；
網易牛證(60132)，收回價152元，槓桿比率6倍；
網易熊證(53623)，收回價214元，槓桿比率4倍；
騰訊牛證(61575)，收回價573.8元，槓桿比率16.5倍；
騰訊熊證(69066)，收回價633.8元，槓桿比率15.9倍；
美團牛證(68357)，收回價289元，槓桿比率13.3倍；
美團熊證(53840)，收回價333.88元，槓桿比率9.4倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。