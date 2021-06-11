【高盛推介】阿里連跌4日　看淡可留意認沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由本周二(8日)起連日下跌，今日(11日)早段高見208港元後隨即逆市倒跌，日中暫時低見204.4元，為過去2周低位，且連續第4日下跌。

阿里首席技術官，兼菜鳥首席技術官程立日前表示，集團正研發無人卡車，相信未來全鏈路的無人物流配送可實現產品化及實用化，成為數字物流的重要生產工具。此外，阿里旗下天貓事業群副總裁楊光表示，今年「天貓618」用戶消費體驗反饋比去年更正面。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁阿里連日下跌時部署好倉，過去3個交易日共錄得約1,660萬元資金流入，為同期第3多資金流入的相關資產。當中認購證佔約920萬元。而牛證於昨日則錄得約270萬元資金流入，並分布在200元以下收回價的產品。

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