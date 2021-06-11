【高盛推介】阿里連跌4日 看淡可留意認沽證
2021年06月11日 11:09
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由本周二(8日)起連日下跌，今日(11日)早段高見208港元後隨即逆市倒跌，日中暫時低見204.4元，為過去2周低位，且連續第4日下跌。
阿里首席技術官，兼菜鳥首席技術官程立日前表示，集團正研發無人卡車，相信未來全鏈路的無人物流配送可實現產品化及實用化，成為數字物流的重要生產工具。此外，阿里旗下天貓事業群副總裁楊光表示，今年「天貓618」用戶消費體驗反饋比去年更正面。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁阿里連日下跌時部署好倉，過去3個交易日共錄得約1,660萬元資金流入，為同期第3多資金流入的相關資產。當中認購證佔約920萬元。而牛證於昨日則錄得約270萬元資金流入，並分布在200元以下收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的阿里購(14280)。貼價選擇可留意價外幅度約7%，年期約3個月的阿里購(29035)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(63760)，與現價有約8.2元收回距離。遠牛選擇可留意阿里牛(63797)，與現價有約31元收回距離。
阿里購(14280)，行使價228.48元，2021年09月23日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。
阿里購(29035)，行使價220.2元，2021年09月24日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。
阿里牛(63760)，收回價197元，行使價195元，換股比率500，槓桿比率18.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛(63797)，收回價174.18元，行使價172.18元，換股比率500，槓桿比率6.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽(14441)，行使價202.68元，2021年12月24日到期，實際槓桿4.6倍，長期、貼價、低街貨。
阿里熊(64920)，收回價220元，行使價222元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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