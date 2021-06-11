外電報道，南韓3大電池廠商LG Energy Solution、Samsung SDI及SK Innovation所研發出的新一代鋰電池，料最快在下半年進入正式量產階段。與現有鋰電池相比，新款電池的鎳含量較高、價格較低，增加電動車的行駛里程達到700公里。

報道指出，LG Energy Solution的NCMA電池，及三星SDI的NCA電池，將由下半年開始量產。目前已知德國BMW的5系列電動車將使用三星SDI的新款電池。

至於SK Innovation的NCM 9½½電池則於明年投量。該公司於美國喬治亞州正興建第二工廠生產該款電池，也將搭載在福特汽車的電動款F-150皮卡上頭。事實上，SK Innovation早於5月宣布與福特汽車各出資一半、成立生產電池合資公司「BlueOvalSK」。

值得一提是，隨着電動車電池需求量大增，相關材料如屬稀有金屬的「鈷」的價格上揚，上述3企新款電池中，均減少鈷的用量，並增加鎳的含量，除可降低成本，並可提升電池的能源密度。不過，增加鎳含量容易造成電池過熱，發生爆炸的風險亦提高。