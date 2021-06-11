貝萊德：債市冷待高通脹　低收入一族感切膚之痛

美國公布5月消費物價指數(CPI)按年升5%，按月升0.8%，齊超出市場預期，並創2008年8月以來最高通脹率。貝萊德全球固定收益部門首席投資總監Rick Rieder發表的報告指出，即使債市對美國通脹飆升的擔憂不屑一顧，但民生必需品價格上升，對低收入一族的傷害最大。

Rick Rieder提到，汽油、二手車及雜貨價格的上漲，會對低收入家庭造成直接衝擊。他指出，很明顯，經濟某些部分沒有足夠的產品庫存來滿足當前價格需求，供應鏈中斷在疫情期間擾亂汽車業，令二手車價格上漲，而汽油價格更較去年上漲56%，對低收入家庭更是直接打擊，特別是當他們試圖重返就業市場時。

面對通脹重臨的隱憂，聯儲局不斷安撫市場，指高通脹趨勢是暫時的，願意容忍價格波動。不過Rick Rieder稱，僅僅為了通脹目標而容許高通脹出現，將帶來一個非常現實的問題，就是低收入人士面對的通脹壓力，較富裕階層高得不成比例。

聯儲局去年8月時提出的新通脹政策，允許通脹率適度超過2%，在一段時間內實現平均2%的通脹目標，意味在經歷幾年的低通脹後，未來將出現物價上升的壓力。