天星銀行：今年貸款規模冀倍增　擬推中小企貸款

虛擬銀行天星銀行去年6月開業至今已一年，行政總裁姚文松表示，業務進展迅速，今年5月底與去年6月底比較，存款量及貸款資產分別增長近5倍及近13倍，期望今年下旬加速貸款業務發展，目標今年全年貸款規模按年增長逾1倍，並冀於來年推出二維碼消費、財富管理服務，以及拓展外匯貨幣種類。

過去一年該行先後推出存款、私人貸款、貸款一筆清、外匯服務。姚指出，開戶人數和總存款額一直穩步上揚，開戶累計申請量跟去年6月底比較上升近10倍。貸款方面，至今年5月底，總貸款累計申請數字較去年6月底上升逾100倍。當中貸款一筆清服務深受客戶歡迎，估計為客戶節省共2,600萬元利息。

該行於今年4月推出外匯服務，他表示，客戶反應相當熱烈，當中以港元買入人民幣的交易最多。展望未來，他希望拓展外匯貨幣種類，惟預期將面對部分幣種負利率，以及考慮客戶將如何使用外幣等問題。

另外，該行於上月推出中小企銀行戶口服務沙盒公開試業，他稱，半個月內已吸引多間中小企查詢及開戶，現時已接近100個客戶的試業目標。與此同時，亦會繼續籌備推出全新中小企貸款服務。

運用金融科技一向是虛擬銀行的優勢，他指，公司將繼續發展金融科技，冀在擴大業務規模同時控制成本，並做到存款、批核貸款以及兌換服務自動化。不過，該行仍會雖業務發展在不同崗位增聘人手。