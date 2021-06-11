皇冠旗下賭場涉嚴重違規　澳洲維省當局延長調查

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年備受非法招賭、洗錢等負面消息困擾，目前正被多個監管機構調查之際，澳洲維多利亞省皇家委員會周五(11日)公布，需要更多時間和成本去調查皇冠是否適合持有該省的賭牌，原因是在調查過程當中，發現更多新證據和指控，包括皇冠少交了賭場稅。

在醜聞纏身之下，皇冠的股價已連續下跌10個交易日，累積跌幅達5.48%。

維省皇家委員會表示，原定8月1日提交皇冠的調查報告，需要延長兩個半月至10月15日，並且調查費用的預算需要增加近一倍至1,975萬澳元(約1.18億港元)，且已獲省政府批准。

該委員會是在本年2月時成立，根據維省政府的新聞稿指出，調查至今所獲得的證供和文本顯示案件的嚴重程度，委員會專員Finkelstein認為，需要從更廣闊的角度去切入事件，包括皇冠墨爾本的企業文化，有否將博彩傷害減到最低等，都需要更多時間去審核資料。

皇冠的執行主席Helen Coonan回應時指，會嚴肅處理該委員會提出的每個問題。公司亦已起動了計劃去進行多項改革，包括強化管理和人事的變更。

皇冠的監管風波源於2016年有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。事件已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而公司在墨爾本和珀斯的賭牌，則被監管機構調查中，最終或有機會被褫奪。