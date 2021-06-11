中汽協：晶片荒影響　5月內地汽車產銷量下降

中國汽車工業協會公布的數據顯示，今年5月內地汽車產、銷量分別為204.0萬輛和212.8萬輛，按月分別下降8.7%和5.5%，按年分別下降6.8%和3.1%；當中新能源汽車銷量按年增長159%。此外，今年首五個月，內地汽車銷量按年增長36.6%，當中新能源汽車銷量按年增長224.2%。

該會副秘書長師建華表示，5月銷量降低最大的問題是晶片問題，相信6月份的數據也不會太樂觀。晶片短缺問題對二季度影響非常大，三季度末將有一定緩解，四季度就會緩解。從全年的銷量來看，會比之前4%增長的預測高一些；全年實現同比6.5%的增長、整體銷量達到2,700萬輛是比較樂觀的估計，新能源汽車從原來的180萬輛調整到200萬輛也是可以實現的。晶片問題對汽車生產的影響還在延續，同時原材料大幅漲價也對產業鏈造成影響，需要全產業鏈上下游包括供需方面的協同，共同解決關鍵零部件的問題。

數據又顯示，受惠新能源汽車產銷量向好，5月內地動力電池裝車量9.8GWh，按年上升178.2%，按月上升16.2%。其中，三元電池共計裝車5.2GWh，按年上升95.3%，按月上升1%；磷酸鐵鋰電池共計裝車4.5GWh，按年上升458.6%，按月增長40.9%。

展望未來，該會認為，內地經濟運行穩中加固、穩中向好，這對汽車消費的穩定起到良好支撐作用。但全球疫情形勢仍然複雜，世界經濟恢復很不平衡，國內經濟恢復基礎尚不牢固，這也給汽車產業發展帶來一定困難，因此對於未來汽車行業發展我們繼續保持審慎樂觀。