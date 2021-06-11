再接再厲！新地降低西九龍站上蓋2商廈高度　謀過關

據城規會文件，發展商早前提供的發展方案被拒，主因城規會認為申請人未能展示項目極具規劃或設計增益，以作為擬議放寬建築物高度限制，從策略性觀景點突破山脊線的理據。

故是次申請人進一步資料作出改變，為降低2幢擬議商廈的高度及外型，每幢均為兩翼設計，其中第1座高度由原先159米(主水平基準以上‧下同)，減到118至148米，樓層數目由30層，調減至23至30層。第2座高度則由114至131米，下調至101至122米，層數由20至24層，修訂至19至24層。

但項目總樓面面積將維持約3,164,675方呎不變，寫字樓佔約2,561,880方呎，餘下約602,795方呎面積作商業及零售用途。

新地回應稱，修訂方案回應了城規會各項意見，完善建築物設計及空間布局，包括將建築物高度大幅降低最多接近26%，並新增對公眾開放的免費天台戶外觀景台，連同原本擬議的2個公眾觀景台，項目總共會提供3個公眾觀景台。

集團亦聘請了社區參與和地方營造的專家顧問，協助改善項目內休憩用地的規劃設計。該顧問舉辦社區參與工作坊和調查，收集公眾意見，協助優化休憩用地的設計，初步構思包括提供更多元化的活動空間，如舉辦市集和增加寵物友善的設施等。至於休憩用地面積維持8,500平方米不變，仍較2010年獲批方案的2,300平方米多出約2.7倍，並會開放予公眾使用。

此外，新地亦初步取得項目北面的西九龍站巴士總站天台花園的設計優化和管理權，令擬建全長1.5公里的西九花園綠徑更為完整。同時，盡量擴闊在項目地盤內的西九花園綠徑，並沿途增加補給站和無障礙設施，把旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀與西九文化區和西九海濱一帶連繫起來。

新地相信，有關修訂方案已充分回應各界的意見，讓該處成為西九龍區的全新城市核心，與附近的西九文化區締造協同效應。