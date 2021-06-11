港交所：調高主板上市盈利要求60%符合市場共識

對於引起市場不同聲音的調高主板上市盈利要求，她表示，維持高水平的市場質素至為重要，亦是所得的回應的市場共識。事實上，市場人士都了解必須正視處理失當行為的風險，以保障投資者的權益，所以港交所需要做好把關，而提高主板盈利規定是其中一種重要的把關方式。

她續指，監管機構注意到有愈來愈多上市申請人，上市時僅僅符合盈利規定的最低要求，但市值卻非常高。其中，一些新股發行與精心策劃的「唱高散貨」計劃有關，並向包銷商支付異常高昂的包銷佣金，相信提高主板盈利規定有助減少此類失當行為。

陳翊庭又為主板盈利規定調高幅度，由建議最多的1.5倍降低至60%解畫，指出現時的修改幅度大致反映過去26年的通脹，而按照修訂後的盈利調高幅度，不合資格在主板上市的盈利規定申請將會減少。更重要的是，這幅度與大部分回應人士所提議的增幅一致，介乎20%至100%之間。

她重申，聯交所將會檢討GEM的定位和市場看法，除了將專注於如何致力滿足市場需求，亦期望能加強主板上市與GEM上市的區別。如果檢討後認為須修訂《GEM上市規則》，將發表諮詢文件徵詢市場意見。